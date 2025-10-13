वाहतुकीस परवानगी न दिल्यास बारामतीत चक्का जाम करणार
बारामती, ता. १३ : गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या हायवा, टिपर व डंपर यांना बारामती शहरात २४ तास वाहतुकीस परवानगी न दिल्यास दोन हजार वाहनांसह येत्या गुरुवारी (ता. १६) सर्व वाहन व्यावसायिक बारामतीत चक्का करतील, असा इशारा हायवा संघटनेने दिला आहे.
या संदर्भातील निवेदन प्रशांत नाना सातव यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (ता. १३) उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांना दिले आहे. शहरातील भिगवण चौकात आपल्या दोन हजार वाहनांसह सर्व वाहनचालक व मालक येतील व चक्का जाम आंदोलन करतील, असा इशारा निवेदनाद्वारे दिला आहे.
निवेदनात नमूद केले आहे की, या पूर्वी प्रशासनाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन संघटनेने केले आहे. मात्र, रात्रीच्या वेळेस डोंगरमाथ्यावरील खडी क्रशरच्या ठिकाणी जाऊन ही वाहतूक करणे अधिक धोकादायक ठरत आहे. बहुसंख्य वाहन मालकांनी बँकेतून कर्ज काढून वाहने विकत घेतली आहेत. या बंदीमुळे व्यवसायावरच गदा येत आहे. त्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण होत असून, बँकेचे हप्ते भरणे अवघड झाले आहे.
इतर अवजड वाहतूक सुरूच
इतर ट्रक, टँकर, बसेस यासारख्या मोठ्या वाहनांची वाहतूक शहरातून २४ तास सर्रास सुरू असताना फक्त गौण खनिज वाहनांवरच अन्याय का? असाही सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.
