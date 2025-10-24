पुणे
जिल्हास्तरीय मैदानी स्पर्धेत विद्या प्रतिष्ठानचे यश
बारामती, ता. २४ : जिल्हा क्रीडा व युवक संचालनालयाच्या वतीने आयोजित जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धा पुण्यात झाल्या. या स्पर्धेमध्ये विद्या प्रतिष्ठान न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूलमधील १४ व १७ वर्षे वयोगटातील मुलींनी यश संपादन केले. १४ वर्षे वयोगटातील ८० मीटर हर्डल्स प्रकारात तनिष्का चौधरी हिने द्वितीय, तर थाळीफेक प्रकारात आराध्या आखाडे हिने द्वितीय क्रमांक पटकावला. १७ वर्षे वयोगटात थाळीफेक प्रकारात स्वरा बेल्हेकर हिने प्रथम तर हाथोडा फेक प्रकारात साक्षी माने हिने तृतीय क्रमांक मिळवून उल्लेखनीय यश संपादन केले. यातील स्वरा बेल्हेकर, तनिष्का चौधरी आणि आराध्या आखाडे यांची विभागीय शालेय मैदानी स्पर्धेसाठी निवड झाली. या विद्यार्थिनींना शाळेच्या मुख्याध्यापिका जॉयसी जोसेफ, क्रीडा शिक्षिका रूपाली लोणकर यांनी मार्गदर्शन केले.