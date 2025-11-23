बारामतीत विद्यार्थ्यांसाठी कायदेशीर मार्गदर्शन शिबिर

बारामती, ता. २३ : येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (व्हीआयआयटी) येथे बारामती उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने शक्ती अभियान उपक्रमाअंतर्गत जनजागृती व कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन केले होते.
विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक जागरूकता निर्माण करणे, महिलांविषयक सुरक्षा व त्याबाबतचे कायदे यांची माहिती देणे, अडचणी आल्यास संपर्क साधणे, याबाबत या प्रसंगी माहिती देण्यात आली.
याप्रसंगी महिला पोलिस कर्मचारी वनिता कदम व प्रणिता भोसले यांच्यासह पोलिस कर्मचारी संतोष वीरकर व शंकर निंबाळकर, १४५ विद्यार्थी, तसेच प्राध्यापक उपस्थित होते. संस्थेचे संचालक डॉ. आनंद देशमुख यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ.मनीषा शेलकंदे यांनी समन्वयक म्हणून काम पाहिले.
