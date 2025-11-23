बारामतीत पदयात्रा, घरोघरी प्रचार
बारामती, ता. २३ : घरोघरी जाऊन पत्रकांचे वाटप, मतदारांना मतदानाचे आवाहन, पदयात्रा, रिक्षा लावून स्पीकरद्वारे प्रचार अशा विविध मार्गांनी बारामतीत प्रचाराची धूम सुरू असून या मुळे निवडणूकमय वातावरण बघायला मिळत आहे. येणारा आठवडा प्रचारासाठी अंतिम असल्याने या आठवड्यात प्रचार शिगेला पोहोचणार आहे.
बारामती नगरपरिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी रविवारी (ता. ३०) संध्याकाळी पाच वाजता प्रचार संपणार असून २ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. बारामतीत ४१ नगरसेवक व एक नगराध्यक्ष अशा ४२ जागा निवडून द्यायच्या असून त्या पैकी आठ जागांवर नगरसेवक बिनविरोध निवडून आलेले आहेत. त्या मुळे आता ३३ नगरसेवक व नगराध्यक्षपदासाठी मतदार मतदान करणार आहेत. उमेदवारांनी आपल्या आप्तस्वकीयांसह मित्र, हितचिंतक यांना प्रचाराच्या कामाला लावलेले दिसत आहे. कार्यकर्ते मतदार यादी घेऊन त्या नुसार घरोघरी जाऊन पत्रके वाटप करून मतदारांना आपल्याच उमेदवाराला मतदान करण्याचे आवाहन करत आहेत. समाजमाध्यमांद्वारेही उमेदवारांनी आपल्या प्रचाराची माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. प्रत्येक प्रभागातील नगरसेवक विविध भागात पदयात्रा, प्रत्यक्ष गाठीभेटी, कोपरा सभा, फोनद्वारे संपर्क अशा विविध माध्यमातून प्रचार करत आहेत. विविध राजकीय पक्ष आपला जाहीरनामा घेऊन मतदारांपर्यंत जात असून प्रभागातील विविध समस्या सोडविण्यासह पाच वर्षे संपर्कात राहण्याचे आश्वासन देतानाही पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान, प्रशासनाकडूनही आता शेवटच्या टप्प्यात मतदानाच्या दृष्टीने तयारी सुरू करण्यात आली आहे. मतदान केंद्रासह सुरक्षा व्यवस्था व मतदानाची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
