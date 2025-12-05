बारामतीत अतिक्रमणांमुळे लोक वैतागले
बारामती, ता. ५ : नगरपरिषदेकडून अनेकदा पथारी व्यावसायिक व छोट्या हातगाडीचालकांवर कारवाई केली जाते, मात्र राजरोसपणे रस्त्यावर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर मात्र कारवाईला अतिक्रमण विभाग अनेकदा फारसा उत्सुक नसतो, असेच चित्र बारामतीत पाहायला मिळते.
शहरातील छोट्या व्यावसायिकांवर तातडीने कारवाई केली जाते, कायदेशीर बाब असल्यास त्याला कोणी आक्षेपही घेत नाही, परंतु शहरातील मुख्य रस्त्यांवर वर्षानुवर्षे अतिक्रमण करून ठाण मांडून बसलेल्या बड्या व्यापाऱ्यांवर त्या तत्परतेने अतिक्रमण काढण्याची कारवाई का केली जात नाही? असा बारामतीकरांचा सवाल आहे.
शहरातील भिगवण, गांधी, इंदापूर व गुनवडी चौकासह तीन हत्ती चौक, कसबा परिसर, इंदापूर रस्ता, मोरगाव रस्ता, फलटण रस्ता, सिटी इन कॉर्नर यांसह भिगवण रस्त्याच्या सेवा रस्त्यानजिकही अनेक दुकानदारांनी राजरोस अतिक्रमण केलेले आहे. अशा दुकानदारांवर फारशी कारवाई नगरपरिषद प्रशासन करताना दिसत नाही.
नियम लावायचा असेल तर तो सर्वांना सारखाच लावावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर काही अतिक्रमणे अशी आहेत की जी दिसतात सर्वांनाच पण त्याच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस ना अधिकाऱ्यांचे होते ना अतिक्रमणविरोधी पथकाचे होते.
शहरातील प्रमुख चौकामधील कापड व्यावसायिक त्यांच्या दुकानातील पुतळे सर्रास रस्त्यावर लावतात. नगरपरिषदेने दोन तीनदा कारवाईही केली पण तरीही हे पुतळे रस्त्यावर लावून दुचाकी लावण्यास प्रतिबंध करण्यासह लोकांना चालताही येणार नाही अशी रचना केली जाते. या ठराविक दुकानदारांच्या मनमानीचा त्रास इतर दुकानदारांनाही होतो, अतिक्रमण विरोधी पथक मूग गिळून गप्प बसलेले असते.
शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील अतिक्रमण दूर केले गेले, तर लोकांना मोकळा श्वास घेता येईल. पोलिस व नगरपरिषद प्रशासनाने संयुक्त कारवाई या बाबत केली पाहिजे.
- सतीश शिंदे, नागरिक.
