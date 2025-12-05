बारामती शहरात बँटरीचोरास अटक
बारामती, ता. ५ : येथील एमआयडीसी परिसरातील कल्याणी ट्रान्समिशन टेक्नॉलॉजी कंपनीसमोर उभ्या असलेल्या ट्रकची बॅटरी चोरणाऱ्या चोरट्यास बारामती तालुका पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली या गुन्ह्याचा उलगडा झाला.
ट्रान्स्पोर्ट व्यवसाय करणारे जनार्दन रघुनाथ रांधवन यांचा टाटा ११०९ ट्रक (क्र. एमएच १४ डीएम ९१८१) १५ नोव्हेंबर रोजी सकाळी कल्याणी कंपनीसमोर लावला होता. दुसऱ्या दिवशी ट्रक सुरू होत नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. पाहणी केली असता बॅटरीची वायर तुटलेल्या अवस्थेत व बॅटरी गायब असल्याचे त्यांना दिसले.
याबाबत रांधवन यांनी बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तालुका पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, परिसरातील हालचाली आणि मिळालेल्या माहितीनुसार संशयित शिवम प्रेमप्रकाश यादव (रा. घाडगे वस्ती, एमआयडीसी, बारामती) यास ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान त्याने ट्रकची बॅटरी चोरीची कबुली दिली. पोलिसांनी त्याच्याकडून चोरीस गेलेली बॅटरी हस्तगत केली आहे. शिवम यादव यास तीन दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे.
