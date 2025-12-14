बारामतीत ‘शिवाई'' आली; पण चार्जिंग स्टेशन कधी?
बारामती, ता. १४ : राज्य मार्ग परिवहन मंडळाने बारामती-पुणे-बारामती या मार्गावर गेल्या काही दिवसांपासून पाच इलेक्ट्रिकच्या शिवाई बसेसची सेवा सुरू केली आहे. ही बससेवा बारामतीसाठी सुरू झाली असली तरी बारामतीत इलेक्ट्रीक बस चार्जिंगसाठी चार्जिंग स्टेशनची सुविधाच नसल्याने सध्या तरी पुण्यालाच चार्जिंग कराव्या लागत आहेत. पुण्यात बसेसची संख्या अधिक असल्याने चार्जिंगसाठी नंबर लागताना उशीर होतो त्यामुळे त्याचा परिणाम वेळापत्रकावर होतो.
विनाआवाज, वातानुकूलित, प्रदूषणविरहित व आरामदायी सेवा असल्याने ही बस अल्पावधीतच लोकप्रिय झाली आहे. या बसचे तिकीट इतर बसच्या तुलनेत अधिक असले तरी प्रवासी या बसचा वापर आवर्जून करू लागले आहेत. दरम्यान, बारामतीचे बसस्थानक उभारताना पुढील काही वर्षांचा विचार करून स्थानकाची निर्मिती झाली, प्रत्यक्षात या ठिकाणी हे चार्जिंग स्टेशन करणे गरजेचे असतानाही त्याचा विचार का झाला नाही, याचा प्रश्न आजही लोकांना पडत आहे. भविष्यात विजेवर चालणारी वाहने लोकप्रिय होणार ही बाब उघड असतानाही अशी सुविधा का ठेवण्यात आली नाही, याचे कोडे अनेकांना आजही उलगडले नाही. आता कटफळजवळ नव्याने होत असलेल्या एसटीच्या विभागीय कार्यशाळेत याची सुविधा निर्माण केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ही सुविधा सुरू होण्यास आणखी काही महिन्यांचा कालावधी उलटणार आहे. राज्य मार्ग परिवहनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही चार्जिंग स्टेशन ही बाब का दुर्लक्षित केली असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. बारामती बसस्थानकावरील जागा विचारात घेता किमान दोन चार्जिंग पॉइंट्स सुरू करण्याइतपत जागा येथे उपलब्ध आहे.
