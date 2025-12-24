बारामतीत रविवारपासून शाकंभरी नवरात्रोत्सवाचे कार्यक्रम
बारामती, ता. २४ : शाकंभरी नवरात्रोत्सवानिमित्त यंदा विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. बारामती तालुका कोष्टी समाज यांच्या श्री शाकंभरी संस्थेच्या वतीने एका प्रसिद्धीपत्रकात ही माहिती देण्यात आली. रविवार (ता. २८) ते शनिवार (ता. ३ जानेवारी) दरम्यान हा उत्सव सुरू राहणार आहे. संस्थेचे अध्यक्ष नितीन डोईफोडे, उपाध्यक्ष अशोक पांडकर, कार्यकारिणी अध्यक्ष ॲड. संजय वाडकर यांनी ही माहिती दिली.
या मध्ये रविवारी (ता. २८) श्रीराम महिला भजनी मंडळाचा कार्यक्रम, सोमवारी (ता. २९) वीरशैव महिला भजनी मंडळ, मंगळवारी (ता. ३०) श्री सुक्त महिला भजनी मंडळ, बुधवारी (ता. ३१) गुरुकृपा महिला भजनी मंडळ, गुरुवारी (ता. १ जानेवारी) कलशपूजन, सार्वजनिक रुद्राभिषेक आणि शाकंभरी महिला भजनी मंडळाचा कार्यक्रम होणार आहे. याच दिवशी श्री सुक्त महिला भजनी मंडळ (सुरेखा बाचल) व श्री काशिविश्वेश्वर महिला भजनी मंडळ यांचा कार्यक्रम होणार आहे. शुक्रवारी (ता. २) तेजस्विनी श्रीसूक्त भजनी मंडळाचा कार्यक्रम सादर होणार आहे. याच दिवशी पालखी सोहळा होणार आहे. शनिवारी (ता. ३) श्री काशिविश्वेश्वर आणि श्रीसूक्त महिला भजनी मंडळ, श्री गुरुकृपा त्रिमूर्ती पुरुष भजनी मंडळ भजन सादर करतील.
दररोज सायंकाळी सहा ते रात्री आठ दरम्यान श्री शाकंभरी महिला भजनी मंडळाचा कार्यक्रम, त्या नंतर साडेआठ वाजता श्री शाकंभरी देवीची आरती होणार आहे.
