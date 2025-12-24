ठाकरे बंधू एकत्र आल्याचा बारामतीत जल्लोष
बारामती, ता. २४ : उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांची बुधवारी (ता. २४) युती झाल्याने बारामतीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोषात स्वागत केले.
शहरातील भिगवण चौकात शिवसेना व मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत आनंद व्यक्त केला. महाराष्ट्र, मराठी माणूस व मराठी अस्मितेसाठी ही युती वेगळी ठरेल व मुंबई महानगरपालिकेवर ठाकरे बंधूंचीच सत्ता येईल, असा विश्वास कार्यकर्त्यांनी बोलून दाखविला. ठाकरे ब्रँड एकत्र आल्याचा वेगळा आनंद असल्याची भावना मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अँड. सुधीर पाटसकर यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मनसेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. पोपट सूर्यवंशी, तालुकाध्यक्ष अँड.नीलेश वाबळे, शिवसेनेचे शहराध्यक्ष सर्वेश वाघ, निखिल देवकाते, ॲड. राहुल शिंदे, अप्पा वाघ, प्रतीक गुळुमकर, राजकुमार शहा आदी उपस्थित होते.
