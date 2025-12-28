बारामतीतील सेंट्रल पार्कचे कामे गतीने पूर्ण करा
बारामती, ता. २८ : शहरातील प्रशासकीय इमारतीच्या बाजूला नव्याने उभारण्यात येणारे सेंट्रल पार्कचे काम गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी (ता. २८) अधिकाऱ्यांना दिल्या.
अजित पवार यांनी इंदापूर रस्ता व बसस्थानक परिसर सुशोभीकरण, सेंट्रल पार्क समोरील रिंगरोड सुशोभीकरण, महापुरुषांच्या पुतळ्याचे काम, जलतरण तलाव, गौतम बाग ते फडतरे वस्ती चौपदरी रस्त्याच्या कामाची पाहणी करत अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. यावेळी नगराध्यक्ष सचिन सातव, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, तहसीलदार स्वप्नील रावडे, गट विकास अधिकारी किशोर माने, मुख्याधिकारी पंकज भुसे, उपअभियंता सुभाष पाटील उपस्थित होते.
सेंट्रल पार्क बाहेरील रिंगरोड सुशोभीकरणाची कामे गतीने पूर्ण करावीत, प्रशासकीय इमारत आणि सेंट्रल पार्क दरम्यानच्या संरक्षक भिंतीची उंची वाढवावी, पदपथाच्या आतील बाजूस पाणी साठणार नाही, यादृष्टीने कामे करावीत, अशा सूचना त्यांनी केल्या. सेंट्रल पार्क समोरील जागेवर महापुरुषांचे पुतळे बसविण्याचे काम करण्यात येत असून पुतळ्यांच्या मागील बाजूस आकर्षक भिंतीचे काम करावे. पुतळ्याला हार घालताना अडचण येणार नाही, यादृष्टीने त्याची उंची घ्यावी. बसस्थानक परिसरात वाहतूक कोंडी होणार नाही, याकरिता रिक्षा, चारचाकी, दुचाकी यांच्याकरिता पर्यायी जागेचा विचार करावा. इंदापूर रस्त्यावरील जड, अवजड वाहनांच्या रहदारी विचारात घेता वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नगरपरिषद आणि पोलिस प्रशासनाने उपाययोजना कराव्यात. इंदापूर रस्त्याचे सुशोभीकरण करावे. गौतम बाग ते फडतरे वस्ती चारपदरी रस्त्याचे कामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश अजित पवार यांनी दिले.
उत्कृष्ट गुणवत्तेचे साहित्य वापरा
नीरा डावा कालवा परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या जलतरण तलावाच्या कामामध्ये उत्कृष्ट गुणवत्तेचे साहित्य वापरावे. कालवा परिसरात स्वच्छता राहील तसेच गाळ्याच्या दर्शनी भागात नावाचे फलक एकसारखे दिसेल, याबाबत दक्षता घ्यावी. शहरात अधिकाधिक वृक्षारोपण करावे, असे आवाहन अजित पवार यांनी केले.
