बारामतीत महिलेस डॉक्टरांनी दिले जीवनदान
बारामती, ता. ३० : तीव्र पोटदुखीचा त्रास असलेल्या महिलेच्या पोटातील साडेचार किलो वजनाची गर्भाशयातील गाठ बारामतीत शस्त्रक्रियेद्वारे काढून टाकली गेली.
बारामती येथील स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. विशाल मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली चार तासांच्या शस्त्रकीयेनंतर ही गाठ काढून टाकली गेली. शस्त्रक्रियेमुळे या महिलेस नवजीवन प्राप्त झाले आहे. या महिलेला काही दिवसांपासून तीव्र पोटदुखी, हालचालीत वेदना, जडपणा तसेच लघवीस अडथळा जाणवत होता. तपासणीत गर्भाशयातील मोठ्या आकाराची गाठ असल्याचे उघड झाल्यानंतर तिला प्रारंभी तालुक्यातील एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, गाठ मोठी व महत्त्वाच्या अवयवांशी चिकटलेली असल्याने पुढील उपचारासाठी बारामतीतील मेहता हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. गाठ युरेटर, मूत्राशय, आतडे व आसपासच्या अवयवांना घट्ट चिकटलेली असल्याने शस्त्रक्रिया आव्हानाची होती. तरीही कौशल्यपूर्ण नियोजनातून साडेचार किलो वजनाची गाठ यशस्वीरीत्या काढण्यात आली. शस्त्रक्रियेनंतर देखील या महिलेची व्यवस्थित काळजी घेतली गेल्याने तिची प्रकृती आता झपाट्याने सुधारत आहे. डॉ. विशाल मेहता, भूलतज्ज्ञ डॉ. निकिता मेहता, डॉ. पुष्पदंत रूगे तसेच संपूर्ण वैद्यकीय टीमने यात महत्त्वाची भूमिका निभावली.
महिलांमध्ये अशा गाठींचे प्रमाण वाढले असून बदलती जीवनशैली, प्रदूषण व अयोग्य आहार हे कारणीभूत ठरू शकतात. मासिक पाळीत तीव्र वेदना, पाठदुखी, ओटीपोटातील जडपणा अशी लक्षणे दिसल्यास त्वरित तपासणी व डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
- डॉ. विशाल मेहता, बारामती
