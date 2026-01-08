बारामतीतील आरोपी नागपूरला स्थानबद्ध
बारामती, ता. ७ : येथील शहर व ग्रामीण भागात दहशत निर्माण करणाऱ्या गुंडावर एमपीडीएअंतर्गत (महाराष्ट्र प्रतिबंधक धोकादायक कृत्ये कायदा) कारवाई करत बारामती शहर पोलिसांनी त्याला एक वर्षासाठी नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबद्ध केले आहे.
गणेश तुळशीराम पवार (वय ३३, रा. हंवीर बोळ आंबाडी, ता. बारामती) असे स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. मारहाण, धमकी, अवैध व्यवसाय तसेच धोकादायक वर्तनाच्या अनेक गुन्ह्यांमुळे त्याची शहरासह ग्रामीण भागात दहशत होती. सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्याच्याविरोधात एमपीडीएअंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली बारामती शहर पोलिस ठाण्याने प्रस्ताव तयार करून मान्यतेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला. प्रस्तावाची छाननी करून सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी गणेश पवार यास एक वर्षासाठी स्थानबद्धतेचे आदेश दिले. त्यानुसार त्यास ताब्यात घेत त्याला नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात पाठविण्यात आले. ही कारवाई गुन्हे अन्वेषण शाखा व बारामती शहर पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने केली.
