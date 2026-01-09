बारामतीत उपनगराध्यक्षपदी कोणाला मिळणार संधी?

बारामती, ता. ९ : नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी उपमुख्यमंत्री अजित पवार कोणाला संधी देतात, याकडे आता बारामतीकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
दरम्यान चार नामनिर्देशित सदस्यांची निवड व उपनगराध्यक्षपदाच्या निवडीचा कार्यक्रम १६ जानेवारी रोजी होणार असून, यामध्ये कोणाला संधी दिली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. नगराध्यक्ष सचिन सातव यांनी उपनगराध्यक्ष व नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीचा कार्यक्रम घोषित केला आहे.
नुकत्याच झालेल्या बारामती नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पॅनेलने वर्चस्व राखत विजय प्राप्त केला. त्याच वेळेस राष्ट्रवादी विरोधातील सहा उमेदवार विजयी झालेले असल्यामुळे नगर परिषदेत देखील राष्ट्रवादीला विरोधी उमेदवारांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार आहे.
नगरपरिषद निवडणुकीच्या काळामध्ये अनेक नाराजांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी दिली जाईल, असा शब्द देण्यात आला होता. त्यापैकी कोणत्या चार जणांना आता अजित पवार सामावून घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
चार नगरसेवकांना पाच वर्षे संधी दिली जाते की पाच वर्षे प्रत्येकी चार याप्रमाणे २० जणांना नगरपरिषदेमध्ये सामावून घेतले जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल. नगराध्यक्षपदी सचिन सातव यांची निवड झाली असल्यामुळे उपनगराध्यक्षपदी महिला नगरसेविकेला संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
