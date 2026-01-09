बारामतीत विद्यार्थ्यांना एकाग्रता, योगाचे मार्गदर्शन
बारामती, ता. ९ : येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (व्हीआयआयटी) येथे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरु डॉ. पराग काळकर आणि व्यवस्थापन मंडळाचे सदस्य प्राचार्य डॉ. नितीन घोरपडे यांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. व्हीआयआयटीचे संचालक डॉ. आनंद देशमुख यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी डॉ. नितीन घोरपडे यांनी परीक्षेच्या काळात एकाग्रता, मानसिक स्थैर्य व आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी योग व प्राणायामाचे महत्त्व विशद केले. विद्यार्थ्यांना प्राणायामाची प्रात्यक्षिके दाखवून योग्य व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सराव कसा करावा, याबाबत मार्गदर्शनही केले. डॉ. काळकर यांनी सध्याच्या वेगाने बदलणाऱ्या उद्योग जगताच्या गरजांचा आढावा घेत विद्यार्थ्यांनी स्वतःला सतत अद्ययावत ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली. सतत ‘अपडेटेशन’ हाच यशाचा मंत्र असून तो अंगीकारल्यास भविष्य उज्ज्वल होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.