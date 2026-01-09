सातव हायस्कूलमध्ये वक्तृत्व स्पर्धेत १०६ सहभागी
बारामती, ता. ९ : श्री शिव विद्या प्रसारक संस्था संचलित धों. आ. सातव (कारभारी) हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय येथे कै. धों. आ. सातव यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ कारभारी स्मृती सप्ताह साजरा करण्यात आला. यामध्ये वक्तृत्व स्पर्धा, विज्ञान प्रदर्शन व ग्रंथ प्रदर्शन, प्रभातफेरी, फनी गेम्स, खाना-खजाना व विविध गुणदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन केले गेले.
वक्तृत्व स्पर्धेचे हे २९वे वर्ष होते. यामध्ये तालुक्यातील विविध शाळांमधील १०६ स्पर्धकांनी सहभाग घेतला. तर, उत्स्फूर्त वक्तृत्व स्पर्धेत ५६ स्पर्धक सहभागी झाले. तालुकास्तरीय ‘कारभारी स्मृती चषक’ वक्तृत्व स्पर्धा हा प्रमुख उपक्रम ठरला. वक्तृत्व स्पर्धेचे उद्घाटन टी. सी. कॉलेजचे माजी प्राचार्य डॉ. चंद्रशेखर मुरूमकर यांच्या हस्ते झाले. भूलतज्ज्ञ डॉ. अशोक तांबे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ॲड. विजय बर्गे यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरण करण्यात आले.
विज्ञान व ग्रंथ प्रदर्शनाचे उद्घाटन डॉ. अजित चांदगुडे, फनी गेम्सचे उद्घाटन आरती सातव, तर स्नेहसंमेलनाचे उद्घाटन पोलिस उपनिरीक्षक पोपट रणवरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी नगराध्यक्ष सचिन सातव, नगरसेविका अश्विनी सातव, प्रतिभा खरात, मंगल जगताप, शर्मिला ढवाण, माजी नगरसेवक संतोष जगताप, विजय खरात, संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सदाशिव सातव, शाळा समितीचे अध्यक्ष दत्तात्रय सातव, सचिव सूरज सातव, माजी नगराध्यक्षा जयश्री सातव, तसेच डॉ. सुहासिनी सातव आदी उपस्थित होते. सर्व पारितोषिक विजेत्यांना ट्रॉफी, रोख रक्कम व प्रमाणपत्र, तर सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आल्याची माहिती विद्यालयाचे प्राचार्य जी. आर. गवळी यांनी दिली.
स्पर्धेचा निकाल (अनुक्रमे तीन क्रमांक)
छोटा गट (सांघिक) : सान्वी अमरेंद्र महाडिक व त्रिशा नाटके, जिया तांबोळी व शर्वरी चौधरी, रिद्धी जगताप व शताक्षी सोन्ना
वैयक्तिक (सर्वसाधारण): साक्षी जगताप, अथर्व शिर्के, श्रवण लालबिगे, उत्तेजनार्थ- ईश्वरी मोरे, अनन्या कामत, अदिती देवडे, तेजस्विनी शिंदे
उत्स्फूर्त वक्तृत्व (५वी-७वी): जिया तांबोळी, त्रिशा गावडे, अथर्व शिर्के, उत्तेजनार्थ- दुर्वा भोसले, साक्षी जगताप
मोठा गट (८वी-१०वी) (सांघिक) : काव्या ढमाळ व अनन्या पाठक, स्वानंद गोखले व स्वानंद तोरणे, वीरजा निलाखे व श्रावणी चव्हाण
वैयक्तिक (सर्वसाधारण) : प्रियंका मोरे (उंडवडी क.प.), आद्या थोरात (पिंपळी), स्वरित अहिरे, उत्तेजनार्थ- शिवांजली पाचांगणे, मुग्धा गोडसे, समीक्षा गावडे, शर्वरी झणझणे
उत्स्फूर्त वक्तृत्व (८वी-१०वी) : स्वानंद तोरणे, स्वानंद गोखले, वीरजा निलाखे, उत्तेजनार्थ : वैष्णवी कुंभार, स्वरित अहिरे.
