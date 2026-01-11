बारामतीत १५८ बालकांची मोफत हृदयरोग तपासणी
बारामती : येथील श्रीपाल लहान मुलांचे हॉस्पिटल, पुण्यातील दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल आणि डॉ. डी. वाय. पाटील हॉस्पिटल, यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी (ता. ११) मोफत बालहृदयरोग निवारण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात १५८ बालकांची मोफत तपासणी केली गेली. या शिबिरात बालहृदयरोग तपासणी, निदान व तज्ज्ञांचा सल्ला मोफत देण्यात आला. या शिबिरासाठी बालहृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. संतोष जोशी, डॉ. राजेंद्र मुथा, डॉ. सौरभ मुथा, डॉ. प्रियांका मुथा, डॉ. समकित मुथा, डॉ. अंत्रा, डॉ. जुई, डॉ. संयोगिता यांनी उपस्थित राहून तपासणी व मार्गदर्शन केले. जन्मत: हृदयातील छिद्र, श्वास घेण्यास त्रास, निळसरपणा, वारंवार आजारी पडणे अशा लक्षणे असलेल्या बालकांसाठी हे शिबिर उपयुक्त ठरले. या शिबिरातील बालकांवर पुढील उपचार पुण्यामध्ये मोफत केले जाणार आहेत. दोन महिने ते चार वर्षे पर्यंतच्या जवळपास २८ बालकांना अशा स्वरुपाचा त्रास होत असून त्यांना पुढील उपचारासाठी पुण्याला न्यावे लागणार असून या पैकी काही बालकांवर शस्त्रक्रीयाही कराव्या लागणार आहेत. तपासण्या, उपचार व शस्त्रक्रीया मोफत केल्या जाणार असल्याचे डॉ. सौरभ मुथा यांनी नमूद केले.
