एकत्र लढवण्याबाबत दोन्ही राष्ट्रवादीची चर्चा
माळेगाव, ता. १७ : राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांप्रमाणेच आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांतही दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढविणार असल्याचे संकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या संदर्भात चर्चा सुरू असल्याचे नमूद केले.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी बारामतीत चर्चा केल्यानंतर शशिकांत शिंदे पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘महानगरपालिका निवडणुकांत आम्ही एकत्र आलो, त्याच धर्तीवर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतही निवडणुका लढविण्यासंदर्भात आज चर्चा झाली. याबाबत स्थानिक पातळीवर चर्चा करून आवश्यक तेथे एकत्र व जिथे शक्य नसेल तेथे मैत्रीपूर्ण लढते करण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली आहे.’’
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, या संदर्भात चर्चा सुरू असून वेगवेगळ्या घटकांशी बोलून जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत एकत्र निवडणूक लढविण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. महापालिकांतील निकालांबाबत विचारले असता अजित पवार म्हणाले, ‘‘पराभवाने खचून जायचे नसते. मतदारराजा सर्वोच्च आहे, त्याचा कौल आम्ही स्वीकारतो. ‘ईव्हीएम’वर पराभव झाला की शंका घ्यायच्या आणि विजय मिळाला की गप्प बसायचे, हे मला मान्य नाही. या निवडणुकांत निर्णयाचे अधिकार स्थानिक पातळीवर दिले होते. परिस्थितीनुसार स्थानिक कार्यकर्त्यांनी निर्णय घेतले गेले.’’
जयंत पाटील यांचा
ईव्हीएमवर आक्षेप
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी बारामती पत्रकारांशी बोलताना ईव्हीएमच्या वापरावर तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, ‘‘जनतेची इच्छा नसतानाही ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. अनेक ठिकाणी निकालांबाबत शंका आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुका मतपत्रिकांद्वारेच घ्याव्यात, ही आमची मागणी कायम आहे. ईव्हीएम मतांमधील फरक अनेक ठिकाणी स्पष्टपणे जाणवला. त्यामुळे लोकांच्या शंका कायम आहेत. विरोधी पक्षांनी एकजूट ठेवली असती, तर निकालांचे चित्र वेगळे दिसले असते.’’
महापालिकेच्या निवडणुका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने लढवल्या असून, मिळालेल्या विजयाबद्दल भाजपचे मी मनापासून अभिनंदन करतो. आमचे काय चुकले, याचा आढावा घेऊ; मात्र पराभवामुळे निराश होणार नाही. राज्यात आम्ही महायुती म्हणूनच काम करतो आणि ही युती पुढेही कायम राहील.
- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.