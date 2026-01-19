बारामतीतील लीलाज अँड बँक्वेटला ‘बेस्ट आउटस्टँडिंग काँक्रिट स्ट्रक्चर’
बारामती, ता. १९ : पुणे जिल्ह्यातील व्यावसायिक प्रकल्प श्रेणीमध्ये बारामतीतील हॉटेल लीलाज अँड बँक्वेट या प्रकल्पाला इंडियन काँक्रिट इन्स्टिट्यूट (ICI) व अल्ट्राटेक सिमेंट यांच्या वतीने ‘बेस्ट आउटस्टँडिंग काँक्रिट स्ट्रक्चर’ हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. पुण्यात झालेल्या कार्यक्रमात त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
बारामतीतील रेडियंट इन्फ्रा प्रकल्पाच्या वतीने हा प्रकल्प साकारण्यात आला आहे. रेडिएंट इन्फ्राचे संचालक साहिल खत्री यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की, या यशामागे आई- वडिलांचे संस्कार व पाठबळ महत्त्वाचे ठरले. प्रकल्पाचे मालक गिरीश कुलकर्णी यांनी विश्वास दाखवून संधी दिल्याबद्दल, तसेच नगराध्यक्ष सचिन सातव, बारामती बँकेचे संचालक प्रीतम पहाडे यांनी सहकार्य केल्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. या प्रकल्पाच्या यशामध्ये संपूर्ण टीमच्या मेहनतीचा मोठा वाटा असून, विशेषतः गौरव इंजिनिअरिंगचे सुभाष धीमान यांनी प्रगत पी. ई. बी. स्ट्रक्चर तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी दिलेले योगदान उल्लेखनीय असल्याचे साहिल खत्री यांनी सांगितले.
हा प्रकल्प बारामती शहरासाठी एक महत्त्वाचा लँडमार्क ठरला असून, शहराच्या सौंदर्यात व ओळखीत भर घालणारा आहे. या प्रकल्पाचा एक भाग असल्याचा अभिमान व्यक्त करत, भविष्यात आणखी दर्जेदार व नावीन्यपूर्ण प्रकल्प राबविण्याचा संकल्प त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. पुरस्कार स्वीकारताना साहिल खत्री यांच्यासोबत अथर्व कुलकर्णी हे देखील उपस्थित होते.
