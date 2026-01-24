मळदमधील शेतकऱ्यांना दुबईतील कृषी विषयक संधीचे धडे
बारामती, ता. २३ : दुबईतील कृषी विषयक विविध संधींबाबत बारामती परिसरातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणार असल्याची ग्वाही दुबईस्थित उच्चपदस्थ मराठी शासकीय अधिकारी सोमनाथ पाटील यांनी दिली.
मळद (ता. बारामती) येथील श्री दत्त पाणी वापर संस्थेची मासिक सभा नुकतीच झाली. या बैठकीस पाटील उपस्थित होते. प्रल्हाद वरे यांनी त्यांचा परिचय करून दिला. त्यानंतर संस्थापक अध्यक्ष अॅड. गुलाबराव गावडे यांनी संस्थेच्या कार्याची माहिती दिली.
बेळगावचे सुपुत्र असलेले सोमनाथ पाटील हे गेली ३८ वर्षे दुबई शासनाच्या महत्त्वाच्या विभागात कार्यरत आहेत. उच्चपदावर कार्यरत असतानाही ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन करण्याची त्यांची भूमिका उपस्थित शेतकऱ्यांना प्रेरणादायी ठरली.
“दुबई हे आज कृषी उत्पादनांच्या खरेदी–विक्रीचे महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष बाजारपेठेचा अनुभव घ्यावा,” असे त्यांनी सांगितले.
दुबईमध्ये व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक परवानगी, निर्यात प्रक्रियेतील अडचणी सोडवण्यासाठी स्वतः मदत करणार असल्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
या प्रसंगी विश्वनाथ गावडे, अॅड. गुलाबराव गावडे, प्रल्हाद वरे, जयंत गरगटे, धनंजय गावडे, लक्ष्मण घोळवे, आनंदराव देवकाते, कांतिलाल नाळे, तुकाराम खोत, अनिलकुमार शहा, बबनराव घाडगे, दीपक भराटे, प्रकाश गावडे, विकास गावडे, महेश तांबे आदी उपस्थित होते.
