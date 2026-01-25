पुणे
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त बारामतीत रक्तदान शिबिर
बारामती, ता. २५ : येथील इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी संचलित माणिकबाई चंदुलाल सराफ ब्लड बँकेच्या वतीने प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून सोमवारी (ता. २६) रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.
हे शिबिर सकाळी १० ते संध्याकाळी ५पर्यंत माणिकबाई चंदुलाल सराफ ब्लड बँक, सरकारी दवाखान्याजवळ होणार आहे. या उपक्रमात सर्व नागरिक, युवक-युवती, सामाजिक संस्था व संघटनांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
रक्ताची गरज ही कायम असते, मात्र दाते मिळणे ही मोठी गरज असते. एक पिशवी रक्तामुळे एखाद्याचा प्राण वाचू शकतो. त्यामुळे देशभक्ती फक्त शब्दांत नव्हे, तर रक्तदानातूनही व्यक्त करूया, असे आवाहन रक्तपेढीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.