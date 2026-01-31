शपथविधी त्यांचा पक्षांतर्गत निर्णय : शरद पवार
बारामती, ता. ३१ : ‘‘शपथविधीची चर्चा बारामतीत झालीच नाही, ती मुंबईतच सुरू झाली. प्रफुल्ल पटेल व सुनील तटकरे हे त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख आहेत, त्यांना तो अधिकार आहे आणि प्राधान्याने काय करावे, हे त्यांनी ठरवलेले दिसतेय. त्यावर मी भाष्य करणार नाही, हा त्यांच्या पक्षांतर्गत प्रश्न असून, तो त्यांचा अधिकार आहे,’’
बारामतीत शनिवारी (ता. ३१) माध्यमांशी बोलताना शरद पवार यांनी वरील महत्त्वाचे विधान केले. ते म्हणाले, ‘‘दोन्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या विलिनीकरणाबाबत अजित पवार, शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील हे या प्रक्रियेच्या जवळ येऊन पोहोचले होते. याबाबतची घोषणा १२ फेब्रुवारी रोजी होणार होती आणि ही तारीखही अजित पवार यांनीच निश्चित केली होती. मात्र, दुर्दैवाने नको ते घडले. दोन्ही राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण व्हावे, ही अजित पवार यांची इच्छा होती आणि ती आता पूर्ण व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे.’’
अजित पवार यांचे कौतुक
यावेळी त्यांनी अजित पवार यांची प्रशंसा केली. ते म्हणाले, ‘‘सामान्य लोकात मिसळून त्यांनी त्यांचे प्रश्न समजून घेतले, ते कर्तृत्ववान होते, कायम कामासाठी ते झटत होते, सकाळपासूनच ते कामाला लागत असत. त्यांच्या जाण्याने जी पोकळी निर्माण झाली आहे, ती भरून काढण्यासाठी जे काही करता येईल ते आम्ही करत राहू. त्यांनी जे काम सुरु केले होते, ते काम पुढे सुरु ठेवावे लागेल आणि पवार कुटुंबियातील नवीन पिढी हे काम नक्की करेल, असा आपल्याला विश्वास वाटतो. नवी पिढी आव्हानांना सामोरे जाईल. आज अजित पवार हयात असते, तर ते घरी बसले नसते, ते फिल्डवरच काम करत असते.’’
