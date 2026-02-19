बारामती लिनेस क्लबच्या अध्यक्षपदी राधिका जाचक
बारामती, ता. १९ : येथील लिनेस क्लब ऑफ बारामतीच्या अध्यक्षपदी राधिका जाचक, सचिवपदी रिनल शहा, खजिनदारपदी सीमा चव्हाण यांची नुकतीच निवड करण्यात आली. मावळत्या जिल्हा अध्यक्ष धनश्री गांधी यांच्या हस्ते शपथ आणि पदग्रहण समारंभ नुकताच झाला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आदरांजली वाहून कार्यक्रमाचा प्रारंभ झाला. गरजू विद्यार्थ्यांना मदत करणे, महिला सबलीकरण, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करण्यासह प्लॅस्टिकचा वापर टाळून पर्यावरण रक्षणाची शपथ या वेळी सर्व सदस्यांनी घेतली. याप्रसंगी माजी नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे, विद्या प्रतिष्ठानच्या सचिव ॲड. नीलिमा गुजर, माजी उपजिल्हाध्यक्ष उज्वला शिंदे, माजी जिल्हाध्यक्ष सुमन जाचक, रिजन कॉर्डिनेटर उल्का जाचक, माजी खजिनदार मनीषा खेडेकर, जिजाऊ सेवा संघाच्या अध्यक्षा स्वाती ढवाण आदी उपस्थित होत्या. पौर्णिमा तावरे, उज्वला शिंदे, नीलिमा गुजर व सुमन जाचक यांनी मार्गदर्शन केले. सूत्रसंचालन निधी मोता, कीर्ती पहाडे यांनी तर रिनल शहा यांनी आभार मानले.
