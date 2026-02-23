बारामतीच्या आचार्य ॲकेडमीचे ‘जेईई’च्या मुख्य परीक्षेमध्ये यश
बारामती, ता. २३ : ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’मार्फत (एनटीए) घेण्यात आलेल्या जेईई मेन (सत्र एक) परीक्षेत आचार्य ॲकेडमीच्या विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत उज्ज्वल यशाची परंपरा कायम राखली आहे.
सत्र एकचा निकाल १६ फेब्रुवारी रोजी जाहीर झाला. या परीक्षेत आचार्य ॲकेडमीच्या तब्बल ९८हून अधिक विद्यार्थ्यांनी यश मिळविले. सर्वाधिक पर्सेंटाइल गुण मिळविणाऱ्यांमध्ये समर्थ कुसेकर (९९.७५), श्रेयस मलशेट्टी (९९.६३), सानिका टेकवडे (९९.५९), तनय महाजन (९९.३४) आणि आण्णासाहेब बरवे (९९.१६) यांचा समावेश आहे. तसेच, अरुल व्यावहारे (९८.९३), मयुरेश नांदे (९८.८३), आर्यन जाधव (९८.७०), मृणाल जगताप (९८.६६), संस्कृती जामदाडे (९८.६६), हृदय गवळी (९८.६१), तन्मय शिंदे (९८.६१), मनस्वी घोडके (९८.४०), अरमान अत्तार (९८.२३), देविका कौशल (९८.११), अवधूत धुमाळ (९७.९४), रोहित यादव (९७.८४), सुयश नवले (९७.७८) आणि स्वराज वाघ (९७.७६) यांनीही उच्च पर्सेंटाइल मिळवत अकॅडमीचा लौकिक वाढविला. एकूण ३०० विद्यार्थ्यांपैकी ९८हून अधिक विद्यार्थ्यांनी ९०पेक्षा जास्त पर्सेंटाइल मिळविले आहेत.
अवघ्या आठ वर्षांत यशस्वी विद्यार्थी घडविणारी संस्था म्हणून आचार्य अकॅडमीने बारामतीसह पुण्यातील वाकड व रहाटणी येथे आपल्या शाखा कार्यरत केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या या यशाबद्दल संस्थापक प्रा. ज्ञानेश्वर मुटकुळे यांनी सर्व विद्यार्थी व पालकांचे अभिनंदन करून पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
