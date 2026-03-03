बारामतीत वीज थकबाकी ७३ कोटींंवर
बारामती, ता. ३ : बारामती परिमंडळात वीजबिलांची थकबाकी तब्बल ७३ कोटी ३१ लाख रुपयांवर पोहोचली असून, मार्चअखेर वसुली मोहीम वेगाने राबविण्यात येत आहे. घरगुती, वाणिज्य व औद्योगिक अशा विविध वर्गवारीतील सुमारे ४ लाख ४१ हजार ग्राहकांकडे ही थकबाकी प्रलंबित असल्याची माहिती महावितरणकडून देण्यात आली.
मंडळनिहाय थकबाकीचा आढावा घेतला असता, बारामती मंडळात १ लाख ३ हजार ग्राहकांकडे २० कोटी ६३ लाख रुपये, सातारा मंडळात १ लाख ४० हजार ग्राहकांकडे १५ कोटी ३१ लाख रुपये, तर सोलापूर मंडळात १ लाख ९७ हजार ग्राहकांकडे ३७ कोटी ३५ लाख रुपये इतकी थकबाकी आहे.
थकबाकीदारांविरोधात वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू केली असून, ग्राहकांनी चालू व थकीत वीजबिले तातडीने भरावीत, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्यास सिंगल फेजसाठी ३१० रुपये व थ्री फेजसाठी ५२० रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) पुनर्जोडणी शुल्क आकारले जाणार आहे.
ग्राहकांच्या सोयीसाठी www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर, तसेच ‘महावितरण’ मोबाईल ॲपवरून नेटबँकिंग, क्रेडिट- डेबिट कार्ड, मोबाईल वॉलेट आदी माध्यमांतून ऑनलाइन बिल भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.