बारामतीत विद्यार्थ्यांकडून विविध प्रकल्प सादर
बारामती, ता. ११ : येथील विद्या प्रतिष्ठान न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये ‘स्टीम’ (रोबोटिक्स) तसेच विज्ञान, कला आणि सामाजिक शास्त्र एक्स्पो नुकताच पार पडला. ‘स्मार्ट सिटी बारामती’ या संकल्पनेवर आधारित प्रदर्शनाचे उद्घाटन मळदच्या केंद्रप्रमुख शोभा होळकर यांनी केले.
या प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांनी तंत्रज्ञान, विज्ञान, मानवशास्त्र आणि कला यांचा अद्भुत संगम साकारला. रोबोटिक्स क्षेत्रातील १३९ बालवैज्ञानिकांनी सादर केलेले ३८ प्रगत प्रकल्प विशेष आकर्षण ठरले. पाहुण्यांचे स्वागत करणाऱ्या ‘बारामती-बॉट’ने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. रोबोटिक्ससोबत विज्ञान, कला व सामाजिक शास्त्रांवर आधारित ११५ प्रयोग सादर करण्यात आले. यात पर्यावरण संतुलन, जलसंधारण, मृदा संधारण, गॅस गळती डिटेक्टर, स्मार्ट सोलर एसी, कार्बन शुद्धीकरण आणि नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर यासंबंधी प्रयोगांचा समावेश होता.
विद्यार्थ्यांच्या सृजनशीलतेला चालना देण्यासाठी चित्रकला, हस्तकला आणि टिकाऊ वस्तूंच्या प्रतिकृतींचे दालन सजवले होते. ऐतिहासिक वारसा, भौगोलिक रचना आणि विविध देशांचे ध्वज रांगोळीच्या माध्यमातून मांडले गेले. प्राचार्या जॉयसी जोसेफ यांनी या प्रदर्शनामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधक वृत्ती, तांत्रिक कौशल्य आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण झाल्याचे नमूद केले.
विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले प्रकल्प
स्मार्ट नागरी व्यवस्थापन व वाहतूक नियोजनासाठी सिग्नल फ्लो
सुरक्षित पार्किंगसाठी सिक्युअर गेट
प्रदूषण नियंत्रणासाठी ॲटमॉस स्कॅन
हृदय गती मोजणारे कार्डिओ गार्ड
तातडीच्या औषध पुरवठ्यासाठी मेडिकल ड्रोन
उद्योगांसाठी रोबोफ्लेक्स (रोबोटिक हात)
थ्रीडी प्रिंटिंग तंत्रज्ञानाचे सादरीकरण
