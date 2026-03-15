बारामतीत दफनभूमी, स्मशानभूमीच्या जागांचे लवकरच हस्तांतर
बारामती, ता. १५ : शहरातील मंजूर विकास आराखड्यातील आरक्षित दफनभूमी व स्मशानभूमीच्या जागा नागरिकांच्या वापरासाठी लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येतील. नगरपरिषदेने या जागांच्या हस्तांतराची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती नगरसेवक अल्ताफ सय्यद यांनी दिली.
शहराच्या वाढीव हद्दीतील जळोची, तांदूळवाडी, रुई व बारामती ग्रामीण भागात स्मशानभूमीसाठी आठ, तर दफनभूमीसाठी सहा जागा आरक्षित आहेत. मुस्लिम समाजाची वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन सय्यद यांनी अर्थसंकल्पीय सभेत हा प्रश्न मांडला होता. नगराध्यक्ष सचिन सातव यांच्या सूचनेनुसार मुख्याधिकारी पंकज भुसे, नगरसेवक अल्ताफ सय्यद, नगररचना विभागाचे नगररचनाकार श्रीकांत गिते, प्रभारी नगररचनाकार विनोद कांबळे व सहाय्यक नगररचनाकार सुमित काशिद यांनी संबंधित ठिकाणी पाहणी केली.
या जागांचा आगाऊ ताबा देण्यासाठी संबंधित जागामालकांना पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. त्या बदल्यात त्यांना एफएसआय किंवा टीडीआर दिला जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून या जागांच्या संरक्षण भिंती व सुशोभीकरणासाठी निधी मिळवण्यात येईल, असे सय्यद यांनी सांगितले.