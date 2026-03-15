सायबर क्राईमविरोधात बारामतीत जनजागृती

बारामती, ता. १५ : येथील बारामती तालुका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने जागतिक महिला दिन व जागतिक ग्राहक हक्क दिनानिमित्त मुलींच्या शासकीय वसतिगृहात जनजागृती कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात विद्यार्थिनींना सायबर क्राईम व ऑनलाइन फसवणुकीपासून कशी जागरूकता बाळगायची याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
ग्राहक पंचायतीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. तुषार झेंडे पाटील यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याची माहिती देताना त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने झाली याबाबत मार्गदर्शन केले. २०१९च्या सुधारित ग्राहक संरक्षण कायद्याबाबत माहिती देत ई-कॉमर्स व्यवहारांमध्ये ग्राहकांना राष्ट्रीय ग्राहक मंचाच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने तक्रार कशी करता येते, याचेही मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाच्या अधीक्षिका सविता खारतोडे होत्या.
ग्राहक पंचायत बारामती तालुकाध्यक्ष संजीव बोराटे, उपाध्यक्ष प्रशांत जगताप, सहकोषाध्यक्ष सचिन चौधर, प्रसिद्धी प्रमुख सदस्या वर्षा चव्हाण, नागेश देशमाने, ज्योती बोराटे आदी उपस्थित होते.
सूत्रसंचालन गायत्री मुरगे यांनी केले, आभार साक्षी भोसले यांनी मानले.

