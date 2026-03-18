बारामतीत ‘जायंट्स’च्या अध्यक्षांचा शपथविधी संपन्न
बारामती, ता. १८ : येथील जायंट्स ग्रुपच्या चारही शाखांच्या नवनिर्वाचित अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यांचा शपथविधी व पदग्रहण सोहळा नुकताच पार पडला.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करून सोहळ्यास प्रारंभ झाला. नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना युनिट डायरेक्टर शारदा बेलपत्रे यांनी शपथ दिली. जायंट्स ग्रुप बारामतीचे अध्यक्ष म्हणून मनोज पोतेकर, सहेलीच्या अध्यक्षपदी वैशाली स्वामी, हिरकणी सहेलीच्या अध्यक्षपदी स्वप्नाली होले आणि सहेली गोल्डच्या अध्यक्षपदी शुभांगी वैद्य यांची निवड झाली. कार्यक्रमाला केंद्रीय समितीचे सदस्य डॉ. अनिल माळी, डॉ. सतीश बापट, डॉ. सुवर्णा माळी, फेडरेशन दोन क च्या अध्यक्षा अनुजा पाटील, समन्वयक योजना देवळे, तसेच स्पेशल ऑफिसर जगदीश पंजाबी उपस्थित होते.
सूत्रसंचालन वैशाली स्वामी व रजनी सुर्वे यांनी केले. रूपाली गिरमे यांनी आभार मानले.
कार्यकारिणी सदस्य
जायंट्स ग्रुप बारामती : सोनक शहा, विशाल शहा, राजेंद्र देशपांडे, मुकुंद देशपांडे
जायंट्स ग्रुप बारामती सहेली : वैशाली शहा, केतकी डुडू, उज्ज्वला बोरावके, कल्याणी शहा, पूनम गांधी
जायंट्स ग्रुप बारामती हिरकणी सहेली : प्रीती बोरावके, रामेश्वरी सोमाणी, रूपाली गिरमे, मनीषा भोसले
जायंट्स ग्रुप बारामती सहेली गोल्ड : रजनी सुर्वे, सुलभा पालकर, सुरेखा पराडकर, कमल हिंगणे
