अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार; आरोपीला २० वर्षे कारावास

बारामती, ता. २५ : अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आरोपी मयूर पांडुरंग फडके (रा. कानगाव, ता. दौंड, जि. पुणे) यास बारामती येथील जिल्हा न्यायालयाने २० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.
जिल्हा न्यायाधीश बी. डी. शेळके यांनी हा निकाल दिला. न्यायालयाने २० वर्षे सश्रम कारावास व २० हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास ३ महिने साधी कारावासाची शिक्षा ठोठावली. तसेच, पोक्सो कायद्यान्वये १० वर्षे सश्रम कारावास व १० हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास २ महिने साधी कारावासाची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात आरोपीने फिर्यादीच्या अल्पवयीन मुलीवर राहत्या घरी वेळोवेळी अत्याचार केले. तसेच, घटनेबाबत कुणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिल्याने फिर्याद देण्यास विलंब झाला होता. नंतर पीडितेने आई-वडिलांना प्रकार सांगितल्यानंतर यवत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याचा तपास पोलीस अधिकारी केशव वाबळे यांनी केला.
सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील कमलाकर शंकरराव नवले यांनी काम पाहत १० साक्षीदार तपासले. पीडित मुलीने न्यायालयात दिलेली ठाम साक्ष, तसेच वैद्यकीय व परिस्थितीजन्य पुरावे महत्त्वाचे ठरले. न्यायालयाने सरकार पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आरोपीस दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली.
या खटल्यात पोलिस निरीक्षक नारायण देशमुख, पीएसआय गोरख कसपटे, पोलिस हवालदार वेणुनाथ ढोपरे, तसेच सरकारी अभियोक्ता कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले.
