ऑनलाईन ट्रेडिंगच्या नावाखाली सव्वा कोटी रुपयांची फसवणूक

बारामती, ता. ३१ : शेअर मार्केटमध्ये जास्त परताव्याचे आमिष दाखवत एका व्यावसायिकाची तब्बल १ कोटी ३० लाख रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार बारामतीत उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी बारामती शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
शहरातील एका व्यावसायिकांनी याबाबत दिलेल्या फिर्यादीनुसार, फेब्रुवारीमध्ये त्यांना ‘F24 Indian Stock Market Investors Discussion Group’ या व्हॉटसॲप ग्रुपमध्ये जोडण्यात आले. या ग्रुपमधील व्यक्तींनी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीचे प्रशिक्षण देण्याचे सांगत विश्वास संपादन केला. यानंतर ‘Farley LLC’ नावाचे ॲप डाऊनलोड करून त्यावर ट्रेडिंग करण्यास सांगण्यात आले. सुरुवातीला कमी रक्कम गुंतवणूक करून नफा मिळत असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला. त्यानंतर विविध बँक खात्यांवर पैसे जमा करण्यास सांगून आरोपींनी टप्प्याटप्प्याने मोठी रक्कम उकळली. २५ फेब्रुवारी ते १८ मार्चदरम्यान फिर्यादी व त्यांच्या पत्नीच्या खात्यातून विविध बँक खात्यांवर आरटीजीएस व इतर माध्यमातून रक्कम पाठवण्यात आली. एकूण १ कोटी ३० लाख रुपये जमा केल्यानंतरही कोणताही परतावा मिळाला नाही. त्यानंतर संबंधितांनी संपर्क तोडल्याने फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. या प्रकरणी अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा नोंद केला आहे.
