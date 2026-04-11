शासकीय कामात अडथळाप्रकरणी पाटसमधील आरोपीस सक्तमजुरी

बारामती, ता. ११ : शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी यशवंत उर्फ रामा पोपट भागवत (रा. पाटस, ता. दौंड) यास २ वर्षे सश्रम कारावास व पाच हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास १ महिना सक्त कारावास, अशी शिक्षा येथील जिल्हा न्यायाधीश मा. एच. ए. वाणी यांनी सुनावली.
फिर्यादी राजेंद्र निवृत्ती म्हस्के (मंडळ अधिकारी, पाटस) हे १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयात काम करत असताना आरोपी तेथे आला. त्याने आपल्या विरोधातील नोंद मंजूर का केली, याबाबत जाब विचारला. त्यावर अपिलाची मुदत संपल्याने नोंद करण्यात आल्याचे सांगितल्यावर त्याने शिवीगाळ व दमदाटी करत मंडळ अधिकाऱ्यांना धक्काबुक्की केली. तसेच, धमकी देत शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला. या प्रकरणी यवत पोलिस ठाण्यात गुन्हा केला होता. या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक आर. एन. घाडगे यांनी करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. सुनावणीदरम्यान फिर्यादी, पंच व तपासी अधिकारी यांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या. सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता विकास घनवट यांनी काम पाहिले.
न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आरोपीस शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नारायण देशमुख, पीएसआय जी. कसपटे, एएसआय कवडे, पोलिस निरीक्षक संतोष घोळवे, पोलिस हवालदार व्ही. टी. ढोपरे यांनी सहकार्य केले.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
