सौर कृषी पंप लाभार्थ्यांसाठी जिल्ह्यात आजपासून शिबिरे

बारामती, ता. ११ : सौर कृषी पंप योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण व्हावे, यासाठी महावितरणकडून बारामती परिमंडळात सोमवार (ता. १३) ते मंगळवार (ता.२१) एप्रिलदरम्यान उपविभागनिहाय एकदिवसीय तक्रार निवारण शिबिरांचे आयोजन केले आहे.
शेतकऱ्यांनी या शिबिरांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अधिकाऱ्यांतर्फे करण्यात आले आहे. या शिबिरांत सौर कृषी पंप बसलेला नसणे, बसविल्यानंतर पंप सुरू न होणे, पंप अथवा संबंधित साहित्य चोरीला जाणे यांसह विविध तांत्रिक तक्रारींचा समावेश असणार आहे. बारामती मंडळात ‘कुसुम ब’ तसेच ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ११ हजार ११३ पंपांची स्थापना करण्यात आली आहे.
या महिन्यातील शिबिरांचे वेळापत्रक (ठिकाण व तारिक बारामती शहर (ता. १३), बारामती ग्रामीण व सोमेश्वर (ता. १३); इंदापूर व वालचंदनगर (ता. १५); शिरूर व शिक्रापूर (ता. १६); केडगाव व दौंड (ता. १७); भोर (ता. २०); तर सासवड व नीरा (ता. २१) येथे शिबिरे होणार आहेत.
उपविभागनिहाय लाभार्थी संख्या अशी :
बारामती शहर........२५,
बारामती ग्रामीण........८७९,
सोमेश्वर........५२७,
इंदापूर........१२८६,
वालचंदनगर........१००६,
केडगाव........६६७,
दौंड........११६७,
शिरूर........३२३९,
शिक्रापूर........१४५४,
सासवड........७१९,
नीरा........११०
भोर........२५
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
