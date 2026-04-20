बारामती निवडणुकीसाठी कर्मचाऱ्यांना पगारी सुटी

बारामती, ता. २० : बारामती विधानसभा मतदारसंघासाठी गुरुवारी (ता. २३) पोटनिवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना पगारी सुटी जाहीर केली आहे. त्यानुसार मतदारसंघातील मतदार असलेले कामगार, अधिकारी व कर्मचारी हे कामानिमित्त मतदान क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरी त्यांना मतदानाच्या दिवशी पगारी सुटी देणे बंधनकारक राहणार आहे.
सदर सुटी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांना लागू राहील. यामध्ये खासगी कंपन्या, दुकाने, हॉटेल, खाद्यगृहे, नाट्यगृहे, शॉपिंग मॉल, आयटी कंपन्या, तसेच विविध व्यापारी व औद्योगिक आस्थापनांचा समावेश आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत पूर्ण दिवसाची सुट्टी देणे शक्य नसल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी किमान दोन ते तीन तासांची विशेष सवलत देणे आवश्यक राहील. याची जबाबदारी संबंधित आस्थापना मालकांवर असेल. मतदानासाठी आवश्यक सुटी अथवा सवलत न दिल्यामुळे कर्मचारी मतदानापासून वंचित राहिल्यास, संबंधित आस्थापनांविरुद्ध प्रशासनाकडून कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.