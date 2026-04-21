बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज

बारामती, ता. २१ : बारामती विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक गुरुवारी (ता. २३) होणार असून, निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनाची पूर्ण तयारी झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी उत्तम दिघे व सहाय्यक अधिकारी स्वप्निल रावडे यांनी दिली.
निवडणूक व्यवस्था
• मतदानासाठी ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट व प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
• सर्व मतदान केंद्रांवर वेबकास्टिंग सुविधा
• कायदा व सुव्यवस्थेसाठी सीसीटीव्ही व पोलिस बंदोबस्त
• आदर्श आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी
मतदार व मतदान केंद्रे
• एकूण मतदार : ३,८४,५७९
o पुरुष : १,९३,८७१
o महिला : १,९०,६८४
o तृतीयपंथी : २४
• एकूण मतदान केंद्रे : ४७८
मतदान यंत्रणा
• ईव्हीएम : ४७८
• बॅलेट युनिट्स : ९५६
• व्हीव्हीपॅट : ४७८
• राखीव यंत्रे :
o ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट : ६०
o बॅलेट युनिट्स : १२०
वाहतूक व्यवस्था
• एकूण वाहने : १६५
o क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसाठी : ६०
o ईव्हीएम वाहतुकीसाठी मिनी टेम्पो : ६०
o कर्मचाऱ्यांसाठी बसेस : ४५
मतदान केंद्रांवरील सुविधा
• पिण्याचे पाणी
• स्वच्छतागृहे
• वैद्यकीय संच
• मंडप व्यवस्था
• माध्यम प्रतिनिधींना प्रवेशिका उपलब्ध
सुरक्षा व नियंत्रण
• ८ तपासणी नाके (चेक पोस्ट)
• १६ स्थिर पथके
• ८ भरारी पथके
• एकूण ९६ कर्मचारी नियुक्त
मतमोजणी
• ता. ४ मे २०२६
• ठिकाण : एमआयडीसी, बारामती येथील महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे गोदाम
प्रशासनाचे आवाहन
• आदर्श आचारसंहितेचे पालन करावे
• मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या कृती टाळाव्यात
• सर्व पात्र मतदारांनी उत्स्फूर्तपणे मतदान करावे
• निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी सहकार्य करावे
