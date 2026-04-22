कुलर वापरताना घ्यावी विद्युत सुरक्षेची काळजी

बारामती, ता. २२ : उन्हाळ्यामुळे वातानुकूलन यंत्रांसह कुलरचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हे कुलर वापरताना विद्युत सुरक्षेचे नियम पाळण्याचे आवाहन महावितरणने ग्राहकांना केले आहे.
कुलरचा वापरताना घ्यावी पुढील काळजी...
• ओल्या हाताने कुलर चालू/बंद करणे किंवा त्याला स्पर्श टाळावे.
• कुलरमध्ये पाणी भरण्यापूर्वी वीज पुरवठा पूर्णपणे बंद करावा.
• कुलरची मांडणी अशी करावी की, लहान मुले त्याच्या जवळ जाणार नाहीत.
• कुलरच्या पंख्यासमोर सुरक्षित जाळी (ग्रिल) बसविलेली असावी.
• थ्री-पिन प्लग व सॉकेटचा वापर करावा.
• वीजतारांचे आवरण (इन्सुलेशन) चांगल्या स्थितीत असल्याची खात्री करावी.
• जुने किंवा जोडलेले (जॉईंट) वायर वापरणे टाळावे.
• जुना कुलर वापरण्यापूर्वी अधिकृत तंत्रज्ञाकडून तपासणी करून घ्यावी.
याशिवाय घर किंवा व्यावसायिक ठिकाणी विद्युत यंत्रणेमध्ये अर्थिंग व्यवस्थित असल्याची खात्री परवानाधारक ठेकेदाराकडून करून घ्यावी. खराब किंवा जुनी वायरिंग त्वरित बदलून घ्यावी.
