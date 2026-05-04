बारामती ‘निमा’च्या अध्यक्षपदी डॉ. स्वाती वणवे यांची निवड

बारामती, ता. ४ : येथील डॉक्टरांची संघटना असलेल्या ‘निमा’च्या अध्यक्षपदी डॉ. स्वाती आनंद वणवे यांची निवड करण्यात आली.
नवीन कार्यकारिणी पुढीलप्रमाणे ः सचिव- डॉ. अपर्णा राठी, खजिनदार- डॉ. विष्णू घोलप, उपाध्यक्ष- डॉ. सतीश देवकाते व डॉ. संदीप शहा, सहसचिव- डॉ. वृषाली हारके व डॉ. श्रीकांत पवार, सहखजिनदार- डॉ. वैभव मगर, योग सचिव- डॉ. भक्ती महाजन, डॉ. नीलेश महाजन व डॉ. हिमगौरी वडगावकर, सांस्कृतिक सचिव- डॉ. महेश घोळवे, डॉ. रणजित कदम, डॉ. हर्षल त्रिवेदी, डॉ. सीमा बनकर, डॉ. ज्योती शिंदे, डॉ. अलका काटे, डॉ. अक्षय जांभळे व डॉ. वैदेही इंगळे, क्रीडा सचिव- डॉ. श्रीनिवास बोबडे, डॉ. दीपाली टेंगळे, डॉ. मनीषा शेळके, डॉ. केशव जायभाय, डॉ. मनीषा जायभाय, डॉ. राजेंद्र पोवार व डॉ. मिलिंद गाढवे, सीएमई सचिव- डॉ. नितीन काळे, डॉ. मिलिंद ठोंबरे, डॉ. रमेश रणमोडे व डॉ. सागर भापकर, सहल सचिव -डॉ. संदीप बर्गे व डॉ. नीलेश देवकर, शैक्षणिक सचिव- डॉ. श्रीमंत खाडे, डॉ. संदेश शहा व डॉ. अतुल पिसाळ.
महिला कार्यकारिणी सचिव - डॉ. रेश्मा सरतापे, डॉ. प्राची थोरात, डॉ. वनीता कोकरे, डॉ. श्वेता चव्हाण, डॉ. अनुजा लोणकर व डॉ. दीपा पानसरे.
कार्यकारी समिती सदस्य- डॉ. दिलीप लोढे, डॉ. राजेंद्र चोपडे, डॉ. शेखर शहा, डॉ. उज्ज्वला कोठारी, डॉ. सरोजिनी खोमणे, डॉ. संजय बेंद्रे, डॉ. संजय घुले, डॉ. लक्ष्मण पोंदकुले, डॉ. असफअली शेख व डॉ. वैभव काटे देशमुख, कायदेशीर सल्लागार सचिव- डॉ. नितीन तावरे.
