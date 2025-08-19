पुणे- नाशिक मार्गावर पावसामुळे पाण्याची तळी
चाकण, ता. १९ : येथील पुणे- नाशिक महामार्गावर पावसाने तळेगाव चौकात, तसेच आंबेठाण चौकाजवळ मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. मार्गावरील पाणी वाहून जाण्यासाठी जागा नसल्याने, सांडपाणी वाहिनीची कामे अर्धवट असल्याने पाणी वाहून जात नाही. त्यामुळे मार्गाला तळ्याचे स्वरूप आले आहे. त्यामुळे दुचाकी, चारचाकी वाहनचालकांना वाहन चालविताना कसरत करावी लागत आहे.
चाकण (ता. खेड) येथील पुणे- नाशिक महामार्ग, चाकण- तळेगाव, चाकण- शिक्रापूर मार्गावर अनेक ठिकाणी पाणी साचले आहे. मार्गावरील पाणी काढून देण्यासाठी व्यवस्था नसल्याने पाणी साचून राहते. त्यामुळे ये- जा करणाऱ्या वाहनांना अडथळा निर्माण असल्याने वाहतूक कोंडीमध्ये भर पडत आहे.
पुणे- नाशिक महामार्गावरील तळेगाव चौक, आंबेठाण चौक, चाकण- तळेगाव मार्ग, चाकण - शिक्रापूर मार्ग या ठिकाणी तात्पुरते काम करण्यासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला होता. त्यासाठी संबंधित ठेकेदार कंपनीने काम घेतले होते. मात्र, ते काम अर्धवट आहे. कंपनीने निकृष्ट दर्जाचे काम केले असल्याचा आरोप ट्रॅफिक मुक्त चाकण कृती समितीने, तसेच नागरिक, कामगार यांनी केला आहे.
मार्गावरील काही ठिकाणी असलेले पाणी जेसीबी मशिनच्या साहाय्याने काढून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सांडपाणी वाहिनी अपूर्ण असल्याने तसेच पाणी जाण्यासाठी व्यवस्था नसल्याने पाणी मोठ्या प्रमाणात साचते आहे. याकडे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), तसेच संबंधितांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे ट्रॅफिक मुक्त चाकण कृती समिती, तसेच नागरिक, कामगार, प्रवासी यांचे म्हणणे आहे.
पाण्यामुळे अपघाताचा धोका
चाकण परिसरातील मार्गावर सांडपाणी वाहिनीची गेल्या अनेक महिन्यापासून कामे अर्धवट आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार येणार म्हणून काही ठिकाणी कामे सुरू आहेत असे दाखवले. मात्र, एक- दोन दिवस कामे सुरू राहिली. त्यानंतर ती बंदच आहेत. त्यामुळे मार्गावर मोठी तळी बनली असून, अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. ही कामे लवकर करावी, अशी मागणी डॉ. विद्या भोसले, निवृत्ती डोंगरे व इतरांनी केली आहे.
मार्गावरील विद्युत रोहित्र, खांब हलवायचे होते म्हणून ते काम रेंगाळले आहे. काही ठिकाणी विद्युत खांब काढले आहेत. तेथे कामे सुरू होतील. काही ठिकाणी काम सुरू आहे.
- दिलीप शिंदे, उपअभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.