चाकण परिसरात भटक्या श्वानांची दहशत
चाकण, ता. २८ : शहर व परिसरातील गावात, औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यावर भटक्या श्वानांची मोठ्या प्रमाणात दहशत वाढत आहे. अगदी शहरातील वर्दळीच्या चौकात भटकी श्वाने झुंडीने फिरत आहेत. त्यामुळे त्यांची दहशत मोठ्या प्रमाणात आहे. नागरिक, कामगार वर्ग, विद्यार्थी, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक त्यांना घाबरून सैरावैरा पळत आहेत, असेही चित्र आहे.
राज्यात भटक्या श्वानांवर संबंधित प्रशासनाने काही नियम करून कारवाई करण्याचे आदेश नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. नागपूर येथील भटक्या श्वानाबाबत काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड परिसरात भटक्या श्वानांचा मोठा प्रश्न आहे. पुणे जिल्ह्यातही भटक्या श्वानांचा मोठा प्रश्न वाढत आहे. त्यामुळे अनेकांना भटकी श्वान चावा घेत आहेत. मेदनकरवाडी येथे तीन वर्षांपूर्वी भटक्या श्वानाने चावा घेतल्याने लहान मुलाचा मृत्यू झाला होता. चाकण शहर व परिसरातील गावात भटकी श्वान अनेकांना चावा घेऊन गंभीर जखमी करत आहेत हे वास्तव आहे.
ग्रामीण रुग्णालयात दर महिन्याला सुमारे ८०० ते ९०० रुग्ण श्वानदंशाचे असतात. त्यांना रेबीज प्रतिबंधक लस दिली जाते. चाकण नगरपरिषदेने भटक्या श्वानांवर आळा घालावा याबाबत त्यांनाही सांगितले आहे. भटकी श्वान झुंडीने हल्ला करून चावा घेतात. लहान मुलांसाठी हे फार धोकादायक आहे. श्वानांच्या झुंडीवर प्रतिबंध येणे गरजेचे आहे. पिंपरी चिंचवड परिसरातील ही भटकी कुत्री या परिसरात सोडली जातात.
- डॉ. सचिन कांबळे, वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, चाकण
