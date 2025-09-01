भीमाशंकरच्या विकास आराखड्यास मंजुरी
चाकण , ता. १ : भीमाशंकर विकास आराखडा (कुंभमेळा २०२७-गर्दी व्यवस्थापन आणि इतर सोयी-सुविधा) या विकास आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून शासनाने आज २८८.१७ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे. अशी माहिती खेडचे माजी आमदार दिलीप मोहिते यांनी दिली.
या योजनेंतर्गत मंदिर परिसर, वाहनतळ, भाविक सुविधा केंद्र, शौचालये, लॉकर, दुकाने, बस स्थानक व दिव्यांगांसाठी सुलभ व्यवस्था अशा विविध पायाभूत सुविधा विकसित होणार आहेत.
यामध्ये निगडाळे येथे भाविक सुविधा केंद्र आणि वाहनतळासाठी १६३ कोटी, श्रीक्षेत्र भीमाशंकर मंदिर परिसर विकास ९० कोटी, राजगुरुनगर कडील मार्ग आणि कोटेश्वर मंदिराचा जिर्णोद्धार यासाठी ३३ कोटी रुपये, निगडाळे येथे होत असलेल्या वाहनतळावर दोन हजार चार चाकी वाहने, दोनशे मिनी बस, पाच हजार दुचाकी वाहने यांच्याकरिता वाहनतळ, भाविकांकरता वेटिंग हॉल, स्नानगृह, शौचालय, लॉकर सुविधा, दुकाने निर्माण केली जाणार आहे. त्याचबरोबर भीमाशंकर बस स्थानक, ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसरामध्ये बस स्थानकाचा पुनर्विकास, राम मंदिर, दत्त मंदिर पुनर्बांधणी, दिव्यांगांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन दिल्या जाणार आहेत. तसेच राजगुरुनगर कडून नवीन मार्ग आणि कोटेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार ट्रेकिंग, वॉकिंग मार्ग इत्यादी कामे केली जाणार आहेत.
या विकास आराखड्यामुळे भाविकांना आधुनिक व सुसज्ज सुविधांचा लाभ मिळणार असून, भविष्यातील गर्दीचे प्रभावी व्यवस्थापन करता येणार आहे. भाविकांची सुरक्षितता, सुलभता आणि आध्यात्मिक अनुभूती यासाठी शासनाने घेतलेले हे पाऊल ऐतिहासिक आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास मंजुरी मिळाल्याने संपूर्ण परिसराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारी ठरेल.
भीमाशंकर विकास आराखड्यात गर्दी व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सोयीसुविधा तसेच भाविकांच्या सोयीसाठी आवश्यक प्रत्येक बाबींचा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी पुणे यांना संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त करून, आराखड्याची अंमलबजावणी ठरलेल्या कालमर्यादेत पार पाडण्यासाठी स्पष्ट कार्ययोजना आखण्यात आली आहे, ज्यामुळे कुंभमेळा २०२७ चे आयोजन सुरळीत आणि सुरक्षित होईल. उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीवर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समिती आणि राज्य सरकारने या विकास आराखड्यास अंतिम मान्यता दिल्यामुळे भाविकांना प्रत्येक सुविधेचा लाभ मिळणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.