हिंदू-मुस्लिम बांधवांनी सण शांततेत साजरे करावे
चाकण, ता. ३१ : गणेशोत्सव व ईद-ए-मिलाद हे दोन सण साजरे होत आहेत. या सणा दरम्यान हिंदू, मुस्लिम समाज बांधवांनी शांततेने सण साजरे करावेत. कायदा सुव्यवस्थेत राहून सर्वांनी सण साजरे करावेत व आनंद घ्यावा, असे आवाहन पिंपरी-चिंचवडचे पोलिस उपायुक्त बापू बांगर यांनी केले.
चाकण (ता.खेड) येथे रविवारी (ता. ३१) सकाळी साडेनऊ ते साडेदहाच्यादरम्यान चाकण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गणेशोत्सव व ईद-ए-मिलादच्या निमित्ताने पोलिस उपायुक्त बापू बांगर, सहायक पोलिस आयुक्त सचिन कदम, चाकणचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय सोळंके या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत २७ वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, १७५ कर्मचारी, जवान यांनी चाकण संग्राम दुर्ग किल्ला, जिल्हा परिषदशाळेसमोरून, नगरपरिषद, शनी मंदिर सुभाष चौक, बाजारपेठ, जामा मशीदसमोरून, जय महाराष्ट्र, नेहरू, महात्मा फुले चौक असे पथसंचलन केले. चाकण, महाळुंगे इंगळे, आळंदी पोलिस ठाण्याचे अधिकारी, अंमलदार, आरसीपीचे अधिकारी, सशस्त्र जवान, एसआरपीएफचे जवान, होमगार्ड सहभागी झाले होते.
ईद ए मिलादची मिरवणूक आठ रोजी
चाकण येथील औद्योगिक वसाहत शहर व परिसरात मोठ्या प्रमाणात परराज्यातील तसेच राज्यातील नागरिक, कामगार येथे आलेला आहे. मोठ्या प्रमाणात रहिवासी वस्ती आहे. गणेशोत्सव व ईद-ए-मिलाद सण आनंदात साजरे होत आहेत. या सणात ध्वनिप्रदूषण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी डीजेचा आवाज कमी ठेवावा नियम पाळावेत . मिरवणुकीत गुलालाचा वापर न करता फुलांच्या पाकळ्यांचा वापर करावा. मुस्लिम समाज बांधवांनी येथे ईद-ए -मिलादची पाच तारखेची मिरवणूक आठ तारखेला घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे तो योग्य आहे. गणेशोत्सव मिरवणुका सर्वांनी शांततेत कराव्यात,कायदा सुव्यवस्थेला धरून कराव्यात'''', असे आवाहन बापू बांगर यांनी केले.
