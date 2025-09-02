चाकणमध्ये पुन्हा अतिक्रमण कारवाईचा फार्स?
चाकण, ता. २ : येथील पुणे-नाशिक महामार्ग, चाकण औद्योगिक वसाहतीचा परिसर तसेच चाकण- तळेगाव, चाकण-शिक्रापूर मार्गावर सातत्याने वाहतूक कोंडी होत आहे. या वाहतूक कोंडीमुळे कामगार, नागरिक, उद्योजक , विद्यार्थी सारेच त्रस्त झाले आहेत. वाहतूक कोंडी सुरळीत होण्यासाठी नवीन मार्ग होणे अपेक्षित आहे. नवीन मार्ग होण्यासाठी प्रारंभी या मार्गावरील अतिक्रमणे पीएमआरडीए चाकण नगरपरिषद व संबंधित विभागाच्या वतीने (एनएचएआय)संयुक्त कारवाई करून काढून टाकण्यात येणार आहे .ही कारवाई साधारणपणे गणेशोत्सवानंतर रविवार (ता. ७) ते बुधवार (ता. १०) दरम्यान सुरू होईल, अशी माहिती "पीएमआरडीए" चे आयुक्त योगेश म्हसे यांनी मंगळवारी (ता. २) "सकाळ"शी बोलताना दिले. दरम्यान, अतिक्रमण कारवाई वारंवार होते; मात्र प्रशासनाची पाठ फिरताच अतिक्रमणे पुन्हा फोफावतात, त्यामुळे आता पुन्हा सुरू होणारी कारवाई केवळ फार्स न ठरो हीच नागरिकांची माफक अपेक्षा आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चाकणच्या वाहतूक कोंडीबाबत समस्येचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा चाकण येथे प्रत्यक्ष वाहतूक कोंडी पाहून केली होती. त्यानंतर संबंधित विभागांची बैठकही घेतली. चाकण- तळेगाव, चाकण-शिक्रापूर मार्गाचे काम होण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चाकण येथील वाहतूक कोंडीची पाहणी करताना मोबाइलवरून संपर्क साधून सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे या मार्गाचे काम मार्गी लागत आहे. तसेच पुणे-नाशिक मार्गाच्या कामाबाबतही त्यांनी तातडीने ॲक्शन घेऊन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन दिले होते. त्यामुळे पुणे-नाशिक महामार्गाचे कामही मार्गी लागणार आहे. पुणे-नाशिक महामार्गाच्या कामाची निविदाही येत्या २५ सप्टेंबरला खुली करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार पुणे-नाशिक महामार्गाचे राहिलेले सात टक्के भूसंपादन करून देणार आहे. पुणे-नाशिक महामार्गाचे काम होत असताना भूमी संपादन पीएमआरडीएचे संपादन मंडळ करणार आहे. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.
मार्गाच्या दुतर्फा हद्दीची निश्चिती होणार
रस्त्यांची नव्याने कामे सुरू होत असताना पर्यायी रस्ते होणे गरजेचे आहे .त्यामुळे पुणे-नाशिक महामार्गावरील अतिक्रमणे इंद्रायणी नदीवरील पुलापासून मोई फाटा, चिंबळी फाटा, बर्गे वस्ती फाटा, कुरुळी फाटा,एमआयडीसी फाटा ,आळंदी फाटा, मुटकेवाडीफाटा, तळेगाव चौक, आंबेठाण चौक तसेच चाकण शहरातील माणिक चौक, चांडोली(राजगुरुनगर)दरम्यान काढण्यात येणार आहेत व चौकाची रुंदी वाढविण्यात येणार आहे. अतिक्रमणे काढण्यासाठी चाकण नगरपरिषद तसेच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय)यांच्यावतीने मार्गाच्या दुतर्फा हद्दीची निश्चिती करण्यात येत आहे.
पॉइंटर : सात ते दहा सप्टेंबर दरम्यान कारवाई करण्याची शक्यता
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.