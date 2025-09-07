चाकणच्या बाजारात भुईमूग शेंगांनी खाल्ला भाव
चाकण, ता. ७ : येथील खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले बाजार आवारात रविवारी (ता. ७) गुजरात राज्यातील राजकोट येथून पावसाळी काढणी केलेल्या भुईमुगाच्या ओल्या शेंगांची सुमारे २० टन आवक झाली. या शेंगाला घाऊक बाजारात प्रति किलो ५० ते ५५ रुपये भाव मिळाला. किरकोळ बाजारात प्रति किलोला ८० ते १०० रुपयांनी विकल्या जात आहेत, असे विक्रेते, अडते गणेश झगडे, रवींद्र बोराटे, खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक महेंद्र गोरे यांनी सांगितले.
चाकण (ता. खेड) येथे बुलडाणा जिल्ह्यातून, तसेच कर्नाटक राज्यातून हिरव्या मिरचीची सुमारे ५० टन आवक झाली. नाशिक, सातारा, अहिल्यानगर जिल्ह्यातून टोमॅटोची सुमारे ५० टन आवक झाली. उत्तरप्रदेश, आग्रा, मध्यप्रदेश, इंदोर, गुजरात येथून सुमारे दीड हजार क्विंटल बटाट्याची आवक झाली. बाजारात प्रति किलोला १२ ते १७ रुपये भाव मिळाला. इंदोर बटाट्याला प्रति किलोला किमान २२ रुपये भाव मिळाला. आग्रा, गुजराती, इंदोर बटाट्याची परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात आवक होत आहे, अशी माहिती खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती विजय शिंदे, उपसभापती क्रांती सोमवंशी, सचिव बाळासाहेब धंद्रे यांनी दिली.
कांद्याची सुमारे एक हजार क्विंटल आवक झाली. कांद्याला प्रति किलोला किमान १२ रुपये ते कमाल १७ रुपये भाव मिळाला. हिरव्या मिरचीची कर्नाटक राज्यातून, तसेच राज्यातील बुलडाणा व इतर भागातून सुमारे ५० टन आवक झाली. हिरव्या मिरचीला प्रति किलोला किमान ३० ते कमाल ४० रुपये भाव मिळाला. किरकोळ बाजारात हिरवी मिरची ६० रुपये प्रति किलोने विकली जात आहे.
फळभाज्यांचे भाव पुढीलप्रमाणे (प्रति किलोचे भाव)
टोमॅटो १८ ते ३०, कारली २०ते ३०, दोडका ३० ते ५०, भेंडी ३० ते ५०, गवार ४० ते ७०, कोबी ५ ते १२, फ्लॉवर १८ ते २५, वांगी ४० ते ५०, काकडी १४, वालवर ३५ ते ४५, हिरवी मिरची ३० ते ४०, दुधी भोपळा १० ते २०, शेवगा ५० ते ७०, ढोबळी मिरची ३० ते ४०, चवळी २० ते ३०, हिरवा वाटाणा ६० ते ८०, गाजर २० ते ३०, आले ३० ते ४० रुपये.
कोथिंबीर, मेथीचे भाव वाढले
कोथिंबीर, मेथी, शेपू, पालकच्या सुमारे एक लाख वर जुड्यांची आवक झाली. कोथिंबीर, मेथीचे भाव वाढले. मेथीच्या एका जुडीला १० ते १८ रुपये भाव मिळाला. कोथिंबिरीच्या एका जुडीला १० ते १६ रुपये भाव मिळाला. पालक, शेपूच्या एका जुडीला पाच ते १० रुपये भाव मिळाला.
