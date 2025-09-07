चाकण नगरपरिषदेकडून ४०५७ मूर्ती गोळा
चाकण, ता. ७ : येथील नगरपरिषदेच्या वतीने गणेश मूर्तींचे विसर्जनासाठी दोन कृत्रिम तलावांची सोय करण्यात आली होती. शहरात ठिकठिकाणी १४ गणेश मूर्ती संकलन केंद्र उभारली होती. तसेच निर्माल्य कुंडही तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे नदीत प्रदूषण झाले नाही. यावेळी ४०५७ मूर्ती गोळा केल्या, अशी माहिती नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांनी दिली.
चाकण (ता. खेड) नगरपरिषदेच्या वतीने विविध मंडळांकडून तसेच घरगुती गणेश विसर्जनासाठी आलेल्या गणेश मूर्तींची नोंद करण्यात आली. यामध्ये पीओपी व शाडू माती मूर्तींचे वर्गीकरण करण्यात आले व त्यांची आकडेवारी घेण्यात आली. ४०१८ पीओपी मूर्ती, ३९ शाडू मातीच्या मूर्ती मिळून ४०५७ गणेश मूर्तीचे संकलन करण्यात आले.
२५ हजार घरगुती मूर्ती विसर्जित
ज्या मूर्ती संकलन केंद्रावर गेलेल्या नाहीत त्या मूर्तींचे काहींनी नदीत तसेच विहिरीत विसर्जन केले. शहर व परिसरातील विविध गावात मिळून २५ हजार मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले.
कर्मचाऱ्यांकडून चोख बंदोबस्त
नगरपरिषदेच्या वतीने वाकी खुर्द येथील भामा नदीवर गणेश मूर्ती संकलन करण्याच्या अगोदर ती मूर्ती पाण्यात बुडवता यावी व त्यानंतर संकलन करता यावे, यासाठी कृत्रिम तलाव तयार करण्यात आला होता. तसेच तिथे निर्माल्य कुंडही होते. राक्षेवाडी येथे निर्माल्य कुंड व कृत्रिम तलाव तयार करण्यात आला होता. वाकी खुर्द येथे भामा नदीच्या पात्रात कोणी प्रवेश करू नये. मूर्तींचे विसर्जन करू नये त्यासाठी नगरपरिषदेचे कर्मचारी चोख बंदोबस्त करत होते. भामा नदीच्या काठावर संरक्षक कुंपण टाकण्यात आले होते. तसेच विद्युत दिव्यांची सोय करण्यात आली होती. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची सोय करण्यात आली होती, असे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.