चाकणमधील अतिक्रमण काढण्याला विरोध
चाकण, ता. १६ : येथील पुणे-नाशिक महामार्ग आंबेठाण चौक ते झित्राईमळा या मार्गावरील अतिक्रमणे दोन्ही बाजूने फक्त नऊ मीटरच्या आतीलच काढा. स्थानिकावर अन्याय करू नका, अशी मागणी करत कारवाईला स्थानिकांनी तीव्र विरोध केला.
हा मार्ग चाकण नगर परिषदेच्या हद्दीतील आहे. येथे अवजड वाहनांना बंदी करा, अशीही मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय गोरे, खेड बाजार समितीचे माजी संचालक राम गोरे, सुदाम शेवकरी, मोबीन काझी व इतरांनी केली.
चाकण आंबेठाण हा मार्ग सध्या ३० फूट रुंदीचा आहे. या मार्गाच्या दोन्ही बाजूने मोठ्या रहिवासी वस्ती आहेत. हा मार्ग जिल्हा मार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गाची रुंदी वाढविताना स्थानिक शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा, मार्गाची मोजणी करावी त्यानंतरच अतिक्रमणे काढावी, असा आग्रह स्थानिकांनी धरला. या मार्गावरून औद्योगिक वसाहतीतील अवजड वाहने ये- जा करतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. ही वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी प्रशासनाने अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू केली आहे. मात्र, या कारवाईला स्थानिकांचा तीव्र विरोध होत आहे. याबाबत राम गोरे यांनी सांगितले की, ‘‘पुणे- नाशिक महामार्गावर आंबेठाण बाजूकडे वळताना पुण्याहून येताना डाव्या बाजूला ओढा आहे. ओढ्यावर स्लॅब टाकावा व तिकडून वाहने वळवावी. त्यामुळे वाहने लवकर पुढे जातील वाहतूक कोंडी होणार नाही. प्रशासन मात्र काहीच करत नाही.’’
या वेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य नितीन गोरे, महेश शेवकरी, शोभा शेवकरी, अनिल देशमुख , स्वप्नील गोरे व इतरांनी तीव्र विरोध केला. या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शाखा अभियंता भाग्यश्री गिरी, चाकण नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव व इतर अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. या वेळी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त होता.
