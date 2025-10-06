चाकणमध्ये कही खुशी कही गम
चाकण, ता. ६ : चाकण नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण महिलेचे आरक्षण निघाले आहे, अशी माहिती मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांनी दिली. नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण हे सर्वसाधारण पुरुष, इतर मागासवर्ग पुरुष यासाठी राखीव न झाल्याने विविध पक्षाच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीचा जो चंग बांधला होता, नियोजन केले होते त्याला मात्र सुरुंग लागला आहे. त्यामुळे ‘कही खुशी , कही गम’ असे चित्र आहे.
चाकण नगरपरिषदेची स्थापना झाल्यापासून ही दुसऱ्यांदा सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. चाकण नगरपरिषदेचे एकूण २४ सदस्य आहेत. नगराध्यक्ष मिळून सदस्य संख्या २५ आहे. चाकण नगरपरिषदेचे एकूण १२ प्रभाग आहेत. चाकण नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपद हे सर्वसाधारण पुरुष, इतर मागासवर्ग पुरुष, महिलासाठी राखीव झाले असते तर निवडणुकीत चुरस मोठी होती. त्यासाठी अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंगे बांधली होती. काही फिल्डिंग लावली होती. चाकण नगरपरिषद ही ‘ब’ वर्गातील आहे . चाकण शहराची लोकसंख्या२०११ च्या जनगणनेनुसार ४१,११३ आहे. प्रत्यक्षात चाकण शहराची नगरपरिषदेच्या हद्दीतील लोकसंख्या दीड लाखांवर पोहोचलेली आहे. या निवडणुकीसाठी साधारणपणे ३७ हजार मतदार आहेत.
उच्चशिक्षित तरुणी, महिला उतरणार रिंगणात?
चाकण नगरपरिषद नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाल्याने विविध पक्षाच्या पदाधिकारी ,कार्यकर्त्या असणाऱ्या महिलांना महत्त्व आले आहे. सर्व साधारण महिलेच्या जागेवर इतर मागासवर्ग गटातील महिलेलाही निवडणूक लढविता येते त्यामुळे चुरस मोठी होणार आहे. उच्चशिक्षित तरुणी, महिला या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. तर विविध पक्षाचे पदाधिकारी ,कार्यकर्ते आपल्या सौभाग्यवतींना नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत उतरविणार आहेत, त्यामुळे चुरस वाढेल. नगराध्यक्षपदाची निवडणूक ही लोकनियुक्त असणार आहे.
प्रभागांसाठी उद्या आरक्षण
चाकण नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी विविध प्रभागातील अनुसूचित जाती, जमाती नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण महिलासाठी आरक्षण निश्चित करण्यासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. ही सोडत बुधवारी (ता. ८) सकाळी अकरा वाजता होणार आहे. आरक्षण गुरुवारी (ता. ९) प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. आरक्षण सोडतीवरील हरकती व सूचना ता. ९ ते १४ ऑक्टोबर या कालावधीत दुपारी तीन वाजेपर्यंत घेण्यात येणार आहे. या हरकती व सूचना मुख्याधिकारी किंवा निवडणूक कार्यालयाकडे घेण्यात येणार आहे. हरकती व सूचना दाखल करणाऱ्या नागरिकांना स्वतंत्र कळविण्यात येणार आहे, अशी माहिती चाकण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ.अंकुश जाधव यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.