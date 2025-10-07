कडाचीवाडी खूनप्रकरणी तिघांना अटक
चाकण, ता.७ : कडाचीवाडी (ता. खेड) गावच्या हद्दीतील ठाकर वस्तीजवळ तरुणाचा मृतदेह ब्लँकेटमध्ये गुंडाळलेल्या अवस्थेत गवतात टाकलेला आढळला होता. त्या मृतदेहाची ओळख पटलेली नव्हती. मृत तरुणाच्या डोक्यावर, तोंडावर हत्याराने मारहाण करून त्याचा निर्घृणपणे खून केला होता. याप्रकरणी एका महिलेसह दोघांना अटक करण्यात आली आहे.
मुकेश कुमार (वय २४ ) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव होते. तर आकाश बिजलाउराम उराव (वय २१ रा. शेरोबोडो, राज्य झारखंड), आरतीकुमारी बिजलाउराम उराव (वय २३), बालमुनी कुमारी रामचंद्र उराव (वय २१, सध्या सर्व रा.चाकण) या तिघा आरोपीवर खूनप्रकरणी गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे.
पोलिस उपायुक्त डॉ.शिवाजी पवार म्हणाले की, गुन्हे शाखा युनिट तीनच्या पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांनी या परिसरातील सीसीटीव्ही फूटेज बारकाईने तपासले. मृतदेहाची ओळख पटवण्याकरता मृत व्यक्तीचा फोटो तेथील परिसरातील स्थानिक लोकांना दाखवला. तपास करत असताना ठाकर वस्ती जवळ भाड्याच्या खोल्यांत राहत असलेल्या काही व्यक्ती खोल्या सोडून गेल्याचे समजले. याच्या आधारे सखोल तपास करून कोणताही पुरावा नसताना खोल्या सोडून गेलेले संशयित व्यक्ती हे संभाजीनगर येथे गेल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर संभाजीनगर परिसरात पोलिसांचे पथक गेले. तेथे जाऊन तेथील पाच किलोमीटर परिसरातील काही घरांत तपासणी केली त्यात आरोपी आढळले . त्या आरोपींना ताब्यात घेतले व संभाजीनगर येथून चाकण येथे आणले. त्यांच्याकडे चौकशी केल्यानंतर त्यांनी खुनाच्या गुन्ह्याची कबुली दिली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र कदम, पोलिस उपनिरीक्षक सुनील जावळे ,पोलिस अंमलदार राजाराम लोणकर, योगेश आढारी, राम मेरगळ, सागर जैनक, योगेश्वर कोळेकर, त्रिनयन बाळसराफ ,समीर काळे, शेखर खराडे यांनी ही कारवाई केली आहे.
वारंवारच्या भांडणातून खून
आरोपी आरती कुमारी व मुकेश कुमार हे दोघे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये तीन वर्षापासून राहत होते. मुकेश कुमार वारंवार तिच्याबरोबर भांडणे करत होता तिला मारहाण करत होता.तिच्या भावाबरोबर ही भांडण करत होता. त्याला कंटाळून आरोपी आरती कुमारी, तिची भावजय व आरतीचा भाऊ या तिघांनी मिळून अखेर त्याचा निर्घृणपणे खून केला.
