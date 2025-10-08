चाकणमध्ये अवतरणार ‘महिलाराज’
चाकण, ता. ८ : येथील नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण हे सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आहे. बुधवारी (ता. ८) १२ प्रभागातील नगरसेवकपदांसाठी प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. यामध्ये महिलांसाठी १३ जागा राखीव आहेत. नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव असल्याने तसेच १३ जागा महिलांसाठी राखीव असल्याने नगरपरिषदेमध्ये महिलाराज राहणार आहे. त्यामुळे इच्छुक महिलांनी तसेच त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले, काहींनी जल्लोषही केला.
चाकण (ता. खेड) येथे उपजिल्हाधिकारी पल्लवी सोळंके- घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडतीची कार्यवाही करण्यात आली. शाळेतील मुला-मुलींनी चिठ्ठ्या काढून प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चित करण्यात आले. या आरक्षणामुळे चाकण नगरपरिषदेत महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. यावेळी नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आहे. सर्वसाधारण जागेवर पुरुष किंवा महिला कोणीही उभे राहू शकतात. १३ महिलांच्या राखीव जागा असल्याने इच्छुक महिलांचे पती, त्यांचे समर्थक कार्यकर्ते, कुटुंबीय, नातेवाईक यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षण जाहीर झाल्यापासून समाज माध्यमावर काही इच्छुक महिला उमेदवारांनी आपण उमेदवार म्हणून रिंगणात येणार आहोत असे जणू जाहीर केले आहे. त्यामुळे चढाओढ लागलेली आहे. एका प्रभागात मतदार संख्या अगदी तीन हजारांच्या पुढे असल्याने मोठी चुरस वाढणार आहे. त्यामुळे उमेदवाराला मोठे मतदान घ्यावे लागणार आहे, असे वास्तव आहे.
प्रभागनिहाय आरक्षण
एक : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), सर्वसाधारण, सर्वसाधारण महिला
दोन : सर्वसाधारण महिला, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
तीन : सर्वसाधारण महिला, अनुसूचित जमाती
चार : सर्वसाधारण महिला, अनुसूचित जाती
पाच : सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण
सहा : अनुसूचित जाती महिला, सर्वसाधारण
सात : सर्वसाधारण महिला, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
आठ : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, सर्वसाधारण
नऊ : अनुसूचित जाती महिला, सर्वसाधारण
दहा : सर्वसाधारण महिला, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
अकरा : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, सर्वसाधारण
बारा : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, सर्वसाधारण
दृष्टिक्षेपात
चाकण शहराची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ४१ हजार ११३
प्रत्यक्षात लोकसंख्या दीड लाखाच्या पुढे
मतदारांची एकूण संख्या ३७ हजारांवर
नगरपरिषद ‘ब’ वर्गातील
