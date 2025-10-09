चाकण बाह्यवळण मार्गाची अखेर होणार मोजणी
चाकण, ता. ९ : चाकण बाह्यवळण मार्गासाठी मेदनकरवाडी, कडाचीवाडी (ता. खेड) गावातील संपादित करण्यात येत असलेल्या जमिनीच्या मोजणी येत्या १५ व १६ ऑक्टोबर या दोन दिवस करण्यात येणार आहे. यासाठी भूसंपादन मोजणी नोटीस उपअधीक्षक भूमिअभिलेख खेड यांच्याकडून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्यांना, तसेच खेडचे प्रांताधिकारी यांना देण्यात आली.
चाकण बाह्यवळण मार्ग हा चाकण शिक्रापूर मार्गाला कडाचीवाडी येथे जोडतो. तसेच, पुणे- नाशिक महामार्गाला मेदनकरवाडी बंगला वस्ती जवळ जोडतो. अडीच किलोमीटर अंतराचा व ३६ मीटर रुंदीचा हा मार्ग आहे. या बाह्यवळण मार्गात सुमारे सव्वाशेच्यावर जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत. या जमिनीची मोजणी सकाळी साडेनऊ वाजता सुरू होणार आहे. मेदनकरवाडी गावच्या हद्दीतील जमिनीची मोजणी १५ ऑक्टोबरला, तर कडाचीवाडी गावच्या हद्दीतील जमिनीची मोजणी १६ ऑक्टोबरला होणार आहे. या जमिनीच्या मोजणीसाठी ज्या शेतकऱ्यांचे जमीनक्षेत्र बाधित होत आहे, त्या शेतकऱ्यांनी मोजणीसाठी उपस्थित राहावे, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. याबाबत कडाचीवाडी, मेदनकरवाडीचे तलाठी मोजणीच्या नोटिसा शेतकऱ्यांना देणार आहेत, असे तलाठी अनिकेत कड यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांची बैठक भूसंपादन अधिकारी खेडचे प्रांताधिकारी अनिल दौंडे यांनी घ्यावी व शेतकऱ्यांना याबाबत सूचना, माहिती द्यावी अशी मागणी मेदनकरवाडीचे सरपंच अमोल साळवे, उपसरपंच महेंद्र मेदनकर, ॲड. संकेत मेदनकर, संभाजी मेदनकर, हेमंत भुजबळ, सुनील कड, गणेश भुजबळ, अमित मेदनकर यांनी व इतरांनी केली आहे.
या बाह्यवळण मार्गासाठी ‘सकाळ’ने वेळोवेळी बातम्या प्रसिद्ध करून पाठपुरावा केला याबद्दल सरपंच साळवे, उपसरपंच मेदनकर यांनी व इतरांनी ‘सकाळ’चे आभार मानले.
