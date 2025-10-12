नाणेकरवाडीतील आरोपींना नांदेडातून अटक
चाकण, ता. १२ : नाणेकरवाडी (ता. खेड) येथे एकावर कोयता हल्ला करून फरारी झालेल्या चौघा आरोपींना चाकण पोलिसांनी नांदेड येथून अटक केली. त्यांना पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. यातील मुख्य आरोपी रजित येरकर याच्यावर कनेरसर (ता. खेड) येथील खूनाचा गुन्हा दाखल आहे. इतर तिघे आरोपी अल्पवयीन आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय सोळंके यांनी दिली. नाणेकरवाडी येथे दसऱ्याच्या दिवशी रात्री दहाच्या सुमारास श्रीराम मंडळाजवळ फिर्यादी श्रीकांत शिंदे यांनी रिक्षा आरोपींच्या बाजूने गेला. यावरून वाद होऊन आरोपींनी शिंदे यांच्यावर कोयत्याने वार करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर शिंदे यांनी चौघा आरोपींवर चाकण पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. पोलिस उपायुक्त बापू बांगर, सहाय्यक पोलिस आयुक्त सचिन कदम, चाकण पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय सोळंके यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन गुन्ह्यातील सर्व आरोपींना पकडण्याच्या सूचना तपास पथकाला दिल्या होत्या. पोलिसांना बुधवारी (ता. ८) गोपनीय माहिती मिळाली. यानुसार सापळा लावून आरोपी रजित येरकर (वय २१, रा. नाणेकरवाडी) व तिघे अल्पवीन आरोपी यांना मुखेड (जि. नांदेड) येथे पेट्रोल पंपावर ताब्यात घेतले.
