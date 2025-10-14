व्यवसायाने दिली कुटुंबाला उभारी
चाकण, ता. १४ : नाणेकरवाडी (ता. खेड) येथील साहेबराव भिकाजी नाणेकर हे वयाच्या पासस्टीतही वृत्तपत्र विक्री करीत आहेत. ते गेली २२ वर्षे चाकण येथील पुणे- नाशिक महामार्गावरील तळेगाव चौकात वृत्तपत्र विक्री करीत आहेत.
वृत्तपत्र विक्रीच्या व्यवसायातून नाणेकर यांच्या कुटुंबाला उभारी दिलेली आहे. शून्यातून विश्व निर्माण केले आहे, त्यामुळे वृत्तपत्र विक्रीचा व्यवसाय हा माझ्या व कुटुंबाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे, असे नाणेकर यांनी सांगितले. तळेगाव चौकात २२ वर्षांपूर्वी हातगाडी रस्त्याच्या कडेला लावून नाणेकर व त्यांच्या पत्नी सुलोचना यांनी व्यवसाय सुरू केला. साहेबराव हे दिवसभर हातगाडीवर वृत्तपत्र विकायचे व त्यांची पत्नी, मुली व मुलगा त्यांना मदत करीत. सुरुवातीला काही अडचणीमुळे त्यांना चाकणला वृत्तपत्र मिळत नव्हते. मग ते दुचाकी वर मुलाला किंवा मुलीला घेऊन पुणे व भोसरीला जायचे. तेथून वृत्तपत्राचे गठ्ठे आणायचे आणि ते हातगाडीवर ठेऊन दिवसभर विकायचे. सकाळी साडेचारला ते तळेगाव चौकात येतात, वृत्तपत्र घेतात ती व्यवस्थित लावतात आणि विक्रीचा व्यवसाय करतात. त्यांची पत्नी, मुलगा शुभम हे त्यांना मदत करत असतात.
वृत्तपत्र विक्रेते साहेबराव नाणेकर यांनी सांगितले की, ‘‘ज्यावेळेस वृत्तपत्र विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. त्यावेळेस भाऊ, बहीण घरातील लोकांनी वृत्तपत्र विकून काय मिळणार म्हणून विरोध केला. मात्र, मी चंग बांधला होता. या व्यवसायामुळे मला आर्थिक उत्पन्न मिळाले. माझ्या तीन मुलींची तसेच एका मुलाचे लग्न मी करू शकलो. कुटुंबाला आधार देऊ शकलो.’’
09505
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.